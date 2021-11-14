Погода в Кирове: снегопад и похолодание до -19 градусов

Синоптики сообщили, что на следующей неделе в областном центре ожидаются сильные осадки и резкий перепад температур.

Небольшой снег выпадет в понедельник, 15 ноября. Будет прохладно — около -5 градусов Цельсия. Настоящий снегопад ожидается в Кирове во вторник, 16 ноября. Но в этот день потеплеет до -2 градусов.

Резкий перепад температур произойдет в областном центре в среду и в четверг: ночью столбики термометров опустятся до зимних -19 градусов Цельсия, а днем покажут всего до -2 градусов. Все это время также будет падать снег.

Фото: Александр Папырин