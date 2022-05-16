Погорельцам из поселка Суводи помогут деньгами и жильем

Погорельцам из посёлка Суводи Оричевского района выделят временное жильё и окажут финансовую помощь. Ответственность за это возложена на главу района. Ситуацию с пожарами в регионе обсудили сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской области.

О подробностях пожара в Суводях рассказал журналист ГТРК «Вятка». ЧП случилось 7 мая. Местные жители решили сжечь сухую траву, но не учли, что в тот день дул сильный ветер. Из-за ветра огонь перекинулся на жилые дома на улице Сплавщиков. Сгорели 6 домов, 5 сараев и 3 бани.

Пожар начался около полудня. В считанные минуты огонь охватил несколько домов. Помешать ему не смогла даже широкая дорога, отделявшая улицу от очага возгорания. Был риск, что огонь распространится на соседний лес и другие улицы.

С огнем удалось справиться. Никто не погиб. Но 54-летний местный житель получил серьезные ожоги. Мужчина решил вернуться в горящий дом за документами, и на нем загорелась одежда. На вертолете санавиации пострадавшего доставили в Киров.

Сейчас мужчина находится в реанимации. У него обожжено 55 процентов тела.

Столбы черного дыма были видны со всего поселка. Огонь тушили «всем миром». Пожарной дружине помогали больше ста сельчан. Прибегали с других улиц с ведрами, с лопатами. Пожарную машину из Пищалья ждали 2,5 часа. К прибытию спасателей большая часть пожара была ликвидирована.

Из-за огня без крова над головой остались 6 человек. Двое из них остались в Суводи, остальные временно живут у родных и друзей в других населенных пунктах.

— Как полыхнуло… Остался в чем сейчас хожу, — говорит Алексей Тимкин, один из пострадавших. Сейчас он живет у друга.

Причины возгорания устанавливаются. Алексей и другие погорельцы расселены по родным и знакомым, говорит Екатерина Шишкина, глава Суводского сельского поселения. Решается вопрос о выделении пострадавшим помещений маневренного жилфонда.