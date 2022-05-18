Погорельцы из поселка Суводи получат новое жилье до 30 июня

Об этом сообщил врио губернатора Александру Соколову глава Оричевского района Алексей Лысков.

По словам главы района, в настоящее время погорельцы временно живут у родственников. Ведется работа с потенциальными продавцами жилых помещений.

— 27 мая на заседании районной думы будем принимать решение о выделении средств на покупку жилья. Думаю, что мы подойдем к заключению договоров и регистрации сделок купли-продажи в период с 6 по 20 июня. До 30 июня мы планируем предоставить жилье гражданам, — отчитался Алексей Лысков.

— У меня две просьбы по этому поводу. Первое – обязательно согласуйте с самими людьми, что они согласны на те помещения, которые вы им предоставите. И второй момент: как только люди заселятся, я жду от вас фотоотчет, что люди заселились в те дома и квартиры, которые вы приобрели.

Напомним, 16 мая в Кирове состоялось заседание комиссии по ЧС. На нем Алексей Лысков доложил о большом пожаре, который произошел в поселке Суводи 7 мая. В результате происшествия без жилья остались несколько семей. Врио губернатора поручил главе районе оказать помощь погорельцам и в течение суток отчитаться о сделанном. Также глава региона потребовал решить вопрос с жильем для пострадавших.