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Погорельцы из поселка Суводи получат новое жилье до 30 июня

Юлия Зорина Власть, Главное, Новости, Общество

Об этом сообщил врио губернатора Александру Соколову глава Оричевского района Алексей Лысков.

По словам главы района, в настоящее время погорельцы временно живут у родственников. Ведется работа с потенциальными продавцами жилых помещений.

— 27 мая на заседании районной думы будем принимать решение о выделении средств на покупку жилья. Думаю, что мы подойдем к заключению договоров и регистрации сделок купли-продажи в период с 6 по 20 июня. До 30 июня мы планируем предоставить жилье гражданам, — отчитался Алексей Лысков.

— У меня две просьбы по этому поводу. Первое – обязательно согласуйте с самими людьми, что они согласны на те помещения, которые вы им предоставите. И второй момент: как только люди заселятся, я жду от вас фотоотчет, что люди заселились в те дома и квартиры, которые вы приобрели.

Напомним, 16 мая в Кирове состоялось заседание комиссии по ЧС. На нем Алексей Лысков доложил о большом пожаре, который произошел в поселке Суводи 7 мая. В результате происшествия без жилья остались несколько семей. Врио губернатора поручил главе районе оказать помощь погорельцам и в течение суток отчитаться о сделанном. Также глава региона потребовал решить вопрос с жильем для пострадавших.

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Юлия Зорина