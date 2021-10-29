«Похищение в ювелирном магазине», или Как кировчанка Анна выбрала Росгвардию

Стажёр вневедомственной охраны Росгвардии накануне профессионального праздника рассказала о выборе профессии.
Ювелирный магазин в центре Кирова. Хрупкая девушка в розовом шарфике просит продавца показать товар, и женщина достаёт лоток… Покупательница некоторое время перебирает украшения, вдруг хватает одно из них и стремительно покидает салон. Возмущенные крики, тревожная кнопка – прибывает экипаж вневедомственной охраны Росгврдии. Со слов сотрудниц и по записи с камеры видеонаблюдения, записывают приметы, сообщают дежурному и отправляются на поиски.
И вот – удача! Группа задержания вневедомственной охраны видит идущую по улицу девушку, приметы которой совпадают с приметами похитительницы. Подбегают в полной боевой экипировке, объясняют причину задержания… как вдруг подходят офицеры вневедомственной охраны и освобождают грабительницу. Слегка разочарованные бойцы вновь приступают к патрулированию городских улиц.
Это не криминальная история: просто «преступница» сама служит в этой же структуре, и играет роль, отведённую ей на учениях. А бойцов за грамотные действия всё равно отметят.
– И так меня в тот день ещё несколько раз задерживали, – вспоминает с улыбкой стажёр вневедомственной охраны Росгвардии младший лейтенант Анна Сафатова. – Ребятам же надо тренироваться.
За профессией – в город курсантов
29 октября вневедомственная охрана Росгвардии отмечает своё 69-летие. Накануне профессионального праздника мы встретились со студенткой 5 курса воронежского Института МВД России Анной Сафатовой, чтобы узнать, почему она выбрала службу в этой структуре.
Ещё несколько лет назад Аня не представляла себя в погонах со звёздами. Хотя, казалось бы, пример перед глазами: папа до пенсии служил в линейном отделе, мама – в Росгвардии. Бабушка тоже работала в «органах», правда, была вольнонаёмной. Дома родители периодически обсуждали рабочие моменты, но до определённого возраста Аня службой не интересовалась.
– Был период, когда я думала, что не пойду по стопам родителей. Наверное, не считала это подходящей для девушки профессией. Но в десятом классе я серьёзно задумалась, поняла, что хочу найти интересное место работы с достойной стабильной зарплатой. Я рассматривала разные варианты, в том числе государственную и полицейскую службу. Взвесила все за и против, побольше узнала о будущей профессии, льготах и преимуществах, поговорила с родителями, – говорит Анна. – Стала изучать, чем занимаются подразделения МВД и Росгвардии. Я хотела получить юридическое образование и меня заинтересовала служба во вневедомственной охране.
Выбор пал на Институт МВД России, бывшую Школу милиции: пять лет учишься – пять лет отрабатываешь по распределению. Зато трудоустройство гарантировано, причём, сразу в офицерском звании. Кировчанку это устроило. Уверенно прошла психологические тесты, медкомиссию и поехала в Воронеж сдавать вступительные экзамены.
Почему туда, а не ближе? Потому что тогда только в этом городе готовили кадры для формировавшейся Росгвардии.
– Тогда был первый набор на специальность юриста во вневедомственной охране, – рассказывает Анна. – Раньше в этом вузе учили только на радиотехническую специальность и юристов для органов следствия, розыска, участковых, специалистов ПДН. Первые три года предметы для всех одинаковые, затем студентов делят на подгруппы. Были ли сомнения в выборе профессии? Не сомнения, скорее после поступления пришло понимание, что легко не будет. Строгая дисциплина, служебная иерархия. Физическая, тактико-специальная и стрелковая подготовка, обращение с оружием… Интересно, однако не всем вчерашним школьникам удается переломить в себе психологический барьер, «встать в строй». Но у нас были очень грамотные преподаватели, инструкторы, они помогали и наставляли.
Ну, и без практики, считает Анна, невозможно понять, близка ли тебе служба и какая лично тебе подходит по способностям и характеру: полицейская или росгвардейская, следователя или участкового…
Каждую работу испытать на себе
Сейчас у Анны последний курс и последняя практика. На сей раз в родном Кирове, в одном из подразделений Управления Росгвардии по региону, где она получила направление на учёбу. За время стажировки Анну познакомили практически со всеми специальностями, какие есть во вневедомственной охране.
Первое время в качестве стажёра Анна Сафатова ежедневно наблюдала и анализировала работу на ПЦО – пульте централизованной охраны: как дежурные реагируют на сработки тревожно-охранной сигнализации, как они взаимодействуют с патрульными нарядами, собственниками охраняемых объектов.
– Меня очень впечатлила чёткость действий сотрудников, их хладнокровие и быстрая реакция, умение ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке – кто, где, куда, – отмечает девушка.
Однако по специальности и личным качествам Анне ближе другая работа:
– Я месяц проходила практику под руководством старшего инспектора охраны объектов, подлежащих обязательной охране ОВО по городу Кирову. Работала в «квартирной группе» вместе с инженерами, которые заключают договоры на охрану имущества физических лиц. Эта деятельность мне ближе по знаниям и умениям. Общалась с людьми, участвовала в выездах на объекты, осмотре помещений, анализировала их на предмет уязвимых мест. Составляла схемы, планировку всей блокировки помещений (пригодились навыки черчения), помогала заключать договоры, переоформлять их на другого собственника или расторгать.