«Похищение в ювелирном магазине», или Как кировчанка Анна выбрала Росгвардию

Стажёр вневедомственной охраны Росгвардии накануне профессионального праздника рассказала о выборе профессии.

Ювелирный магазин в центре Кирова. Хрупкая девушка в розовом шарфике просит продавца показать товар, и женщина достаёт лоток… Покупательница некоторое время перебирает украшения, вдруг хватает одно из них и стремительно покидает салон. Возмущенные крики, тревожная кнопка – прибывает экипаж вневедомственной охраны Росгврдии. Со слов сотрудниц и по записи с камеры видеонаблюдения, записывают приметы, сообщают дежурному и отправляются на поиски.

И вот – удача! Группа задержания вневедомственной охраны видит идущую по улицу девушку, приметы которой совпадают с приметами похитительницы. Подбегают в полной боевой экипировке, объясняют причину задержания… как вдруг подходят офицеры вневедомственной охраны и освобождают грабительницу. Слегка разочарованные бойцы вновь приступают к патрулированию городских улиц.

Это не криминальная история: просто «преступница» сама служит в этой же структуре, и играет роль, отведённую ей на учениях. А бойцов за грамотные действия всё равно отметят.

– И так меня в тот день ещё несколько раз задерживали, – вспоминает с улыбкой стажёр вневедомственной охраны Росгвардии младший лейтенант Анна Сафатова. – Ребятам же надо тренироваться.

За профессией – в город курсантов

29 октября вневедомственная охрана Росгвардии отмечает своё 69-летие. Накануне профессионального праздника мы встретились со студенткой 5 курса воронежского Института МВД России Анной Сафатовой, чтобы узнать, почему она выбрала службу в этой структуре.

Ещё несколько лет назад Аня не представляла себя в погонах со звёздами. Хотя, казалось бы, пример перед глазами: папа до пенсии служил в линейном отделе, мама – в Росгвардии. Бабушка тоже работала в «органах», правда, была вольнонаёмной. Дома родители периодически обсуждали рабочие моменты, но до определённого возраста Аня службой не интересовалась.

– Был период, когда я думала, что не пойду по стопам родителей. Наверное, не считала это подходящей для девушки профессией. Но в десятом классе я серьёзно задумалась, поняла, что хочу найти интересное место работы с достойной стабильной зарплатой. Я рассматривала разные варианты, в том числе государственную и полицейскую службу. Взвесила все за и против, побольше узнала о будущей профессии, льготах и преимуществах, поговорила с родителями, – говорит Анна. – Стала изучать, чем занимаются подразделения МВД и Росгвардии. Я хотела получить юридическое образование и меня заинтересовала служба во вневедомственной охране.

Выбор пал на Институт МВД России, бывшую Школу милиции: пять лет учишься – пять лет отрабатываешь по распределению. Зато трудоустройство гарантировано, причём, сразу в офицерском звании. Кировчанку это устроило. Уверенно прошла психологические тесты, медкомиссию и поехала в Воронеж сдавать вступительные экзамены.

Почему туда, а не ближе? Потому что тогда только в этом городе готовили кадры для формировавшейся Росгвардии.

– Тогда был первый набор на специальность юриста во вневедомственной охране, – рассказывает Анна. – Раньше в этом вузе учили только на радиотехническую специальность и юристов для органов следствия, розыска, участковых, специалистов ПДН. Первые три года предметы для всех одинаковые, затем студентов делят на подгруппы. Были ли сомнения в выборе профессии? Не сомнения, скорее после поступления пришло понимание, что легко не будет. Строгая дисциплина, служебная иерархия. Физическая, тактико-специальная и стрелковая подготовка, обращение с оружием… Интересно, однако не всем вчерашним школьникам удается переломить в себе психологический барьер, «встать в строй». Но у нас были очень грамотные преподаватели, инструкторы, они помогали и наставляли.

Ну, и без практики, считает Анна, невозможно понять, близка ли тебе служба и какая лично тебе подходит по способностям и характеру: полицейская или росгвардейская, следователя или участкового…

Каждую работу испытать на себе

Сейчас у Анны последний курс и последняя практика. На сей раз в родном Кирове, в одном из подразделений Управления Росгвардии по региону, где она получила направление на учёбу. За время стажировки Анну познакомили практически со всеми специальностями, какие есть во вневедомственной охране.

Первое время в качестве стажёра Анна Сафатова ежедневно наблюдала и анализировала работу на ПЦО – пульте централизованной охраны: как дежурные реагируют на сработки тревожно-охранной сигнализации, как они взаимодействуют с патрульными нарядами, собственниками охраняемых объектов.

– Меня очень впечатлила чёткость действий сотрудников, их хладнокровие и быстрая реакция, умение ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке – кто, где, куда, – отмечает девушка.

Однако по специальности и личным качествам Анне ближе другая работа:

– Я месяц проходила практику под руководством старшего инспектора охраны объектов, подлежащих обязательной охране ОВО по городу Кирову. Работала в «квартирной группе» вместе с инженерами, которые заключают договоры на охрану имущества физических лиц. Эта деятельность мне ближе по знаниям и умениям. Общалась с людьми, участвовала в выездах на объекты, осмотре помещений, анализировала их на предмет уязвимых мест. Составляла схемы, планировку всей блокировки помещений (пригодились навыки черчения), помогала заключать договоры, переоформлять их на другого собственника или расторгать.

Анна Сафатова, стажёр вневедомственной охраны Росгвардии:

– Сейчас активно развиваю навык общения: обзваниваю клиентов по поводу погашения дебиторской задолженности, помогаю информацией, советами и справками, как это сделать. Люди приходят по различным вопросам, охраняемые объекты друг на друга не похожи, так что скучать не приходится. Мне очень нравится, я чувствую, что на своем месте, и приношу пользу людям. И это для меня важно.