Пока кировчанин ходил в магазин, у него угнали машину

Происшествие случилось на улице Щорса.

На днях кировчанин, как говорится, «сходил за хлебушком». Около 23 часов он заскочил в магазин за продуктами. Но оставил свою «девятку» заведённой. Выйдя с покупками, житель Кирова не увидел свою «ласточку».

Полицейские смогли помочь горе-водителю. Они по горячим следам обнаружили его «ВАЗ-2109» в центре Кирова. За рулем сидел мужчина, который удивился, как быстро закончилась его поездка на «новом» авто.

Машина отдана ее хозяину. В отношении 46-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Ведется следствие.

Ранее мы сообщали, что в Яранском районе женщина на Kia Picanto сбила лося.