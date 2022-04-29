Покупки в интернете: как не купить «кота в мешке»

О чём важно помнить, совершая покупки в Сети, и как вернуть товар, если он не подошёл
Какую информацию должен получить покупатель
Согласно закону, перед покупкой потребитель должен получить исчерпывающую информацию о товаре: буклеты, фото, видео, другие источники. Во многих магазинах предусмотрены отзывы других покупателей.
Обратите внимание и на информацию о фактическом адресе продавца, цене товара, оплате и сроке, в течение которого действует предложение.
Помните: прежде чем совершать покупку, необходимо узнать о том, как вернуть деньги за товар, который не подошёл.
Как вернуть деньги за товар, если с ним что-то не так
Мало кто знает, но потребитель вправе отказаться от большинства товаров в любое время до его передачи, а после получения товара — в течение семи дней без объяснения причин. Магазины могут продлевать этот срок.
Если продавец не приложил к товару информацию в письменном виде о порядке и сроках возврата, то покупатель может вернуть его в течение 90 дней с даты получения.
Продавец обязан вам вернуть деньги в течение 10 дней со дня требования о возврате. Возврату подлежит только стоимость покупки, доставка туда не входит.
Как действовать при возврате
- Составить требование о возврате товара. К нему обязательно приложить оригинал расчётного документа и чек (копию сделать для себя), копию паспорта покупателя.
- Предоставить магазину товар, гарантийный талон и все комплектующие. При этом ярлыки и бирки должны быть сохранены.
- Получить деньги от продавца или оформить обмен. При обмене нужно оплатить или вернуть разницу в цене товара, если она есть. И не забудьте получить гарантийный талон и чек.
О чём еще важно знать
Чтобы вернуть товар продавцу, он должен соответствовать начальным характеристикам, то есть сохранить товарный вид и свойства на момент возврата.
Многие магазины указывают, что товар не принимается к возврату в случае, если нарушена упаковка. Но такое требование неправомерно, ведь без нарушения упаковки невозможно проверить исправность товара.
Ещё нельзя отказаться от товара, который сделан под заказ по вашим индивидуальным параметрам: одежда, обувь и так далее.
Что делать, если купленный товар неисправен
Вы можете попросить замену товара, вернуть за него деньги, потребовать устранить неисправность или снизить цену с учётом недостатка. Как правило, сделать это нужно до окончания гарантийного срока.
Отсутствие у вас кассового или товарного чека не может быть основанием для отказа в удовлетворении ваших требований.
Если продавец не возвращает деньги
Если после составления акта возврата в течение 10 дней вам не вернули деньги или устно отказались это делать, составляйте претензию на имя продавца. После этого обращайтесь в суд.
В суде необходимо предоставить всю информацию: платёжные документы, чек, электронную переписку, сам товар, гарантию, упаковку и доказательства отказа продавца в возврате средств, если это возможно.
Топ-10 советов для онлайн-покупателей
1. Изучите отзывы о магазине
Если площадка мошенническая, то о ней уже немало писали обманутые клиенты.
2. Не регистрируйтесь с помощью соцсетей
У вас не обязательно захотят украсть деньги прямо сейчас. Соцсети — главный источник информации для злоумышленников, собирающих персональные данные, которые потом используются для мошенничества.
3. Заведите менеджер паролей
Да, придумать пароль для каждого сервиса сложно. Но использовать один и тот же пароль повсюду (для электронной почты, соцсетей, интернет-магазинов) — идея так себе.
4. Не указывайте основной адрес электронной почты
Наверняка в вашей основной почте хранятся ключи от учётных записей или с её помощью к ним легко можно получить доступ. К ней же, как правило, привязан интернет-банкинг, с неё идёт активная переписка с довольно личными подробностями. В ваших интересах, чтобы мошенники не узнали ваш адрес.
5. Заведите для интернет-покупок отдельную карту или кошелёк
Тот же принцип с платёжной картой — если вдруг информацию о ней украдут, будет не так обидно. Пополняйте её небольшими суммами перед покупками.
6. Вводите веб-адрес вручную
Вредоносные сайты могут использовать доменные имена, очень похожие на имена популярных ресурсов, надеясь на ошибку пользователя.
7. Следите за безопасностью соединения
Адрес безопасного ресурса начинается с https, где буква s означает secure — «безопасное».
8. Не передавайте данные через публичный Wi-Fi
Киберпреступники с лёгкостью могут получить доступ к данным вашего электронного платежа, который был сделан в кафе, отеле или крупном торговом центре.
9. Не соглашайтесь на предоплату
Если это не ваш друг или продавец, с которым вы сотрудничаете уже давно, лучше придержать деньги до момента передачи товара.
10. Регулярно обновляйте антивирусники
Разработчики регулярно совершенствуют программы и закрывают лазейки для злоумышленников.