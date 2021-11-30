«Поле чудес» станет «Нашим»

Знаменитое телешоу останется на Первом канале под новым названием.

Контракт Первого канала с телекомпанией «ВИД» не будет продлен из-за изменившихся предложенных условий. Однако народный артист и бессменный худрук программы Леонид Якубович с его легендарным капитал-шоу не исчезнет из эфира с января. Просто зрители будут смотреть «Наше поле чудес» вместо той же передачи под прежним названием.

Для этого Первый канал приобретает официальные права у компании CBS на телевикторину Wheel Of Fortune, некогда вдохновившую Владислава Листьева и Анатолия Лысенко на запуск российского аналога. За 30 лет в эфире вышло более 1,5 тысяч выпусков «Поля чудес», и отказываться от этой страницы истории телекомпания не собирается.



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