Полиэтиленовая армированная пленка: особенности, назначение, преимущества

Современный рынок предлагает широкий ассортимент дорожных, кровельных и гидроизоляционных материалов. Регулярно появляются новые более технологичные решения. В интернет-магазине ООО «БИКРА» — пленка полиэтиленовая и другие товары представлены в широком ассортименте. Компания осуществляет доставку заказов по Москве и области. Одним из популярных видов укрывных материалов является пленка с армирующим слоем. Прежде чем оформить заказ, полезно изучить особенности, назначение и достоинства продукта.

Особенности

Полиэтиленовая армированная пленка представляет собой уникальное трехслойное полотно. Между полимерами находится сетка из лавсана. За счет нее полиэтилен приобретает такие свойства, как высокая устойчивость к повреждениям, сопротивляемость растяжению. Используют пленку в сельском хозяйстве, строительстве и прочих отраслях.

Если обычное полотно быстро теряет свойства под воздействием УФ-лучей, то армированное производится с добавлением светостабилизирующих компонентов. Такие добавки увеличивают срок службы пленки на 3-5 лет, даже при экстремальных температурных перепадах от -40 до +90 градусов по Цельсию.

Назначение

Доступность армированной пленки сделала ее популярным решением в различных областях. С ее помощью можно изготовить навес, парник, тент, укрыть строительные материалы, которые хранятся под открытым небом. Также материал применяют в кровельном строительстве, при обустройстве гидроизоляции.

Пленка реализуется в рулонах. Стандартные параметры ширины: 2/3/4 м. Длина может быть 25/50/100 м. В зависимости от сферы применения можно приобрести материал плотностью от 100 до 200 г/кв.м. Более тонкие полотна подходят для бытовых нужд. В строительстве могут применять пленку повышенной плотности.

Преимущества

Армированная пленка имеет много весомых преимуществ. К ним относятся:

устойчивость к механическим повреждениям и растяжению;

качественная гидро-, пароизоляция;

возможность эксплуатации при экстремальных температурных перепадах;

возможность эксплуатации при экстремальных температурных перепадах; долгий срок службы (до 5 лет);

ремонтопригодность за счет наличия каркаса.

Если вам нужна пленка армированная — компания БИКРА в Москве готова предложить материалы с различными характеристиками по выгодным ценам. В каталоге представлен широкий ассортимент полотен для разных сфер жизни и промышленности. Компания сотрудничает с ведущими производителями пленок, реализует сертифицированную продукцию. Получить подробную информацию или оформить заказ можно в рабочее время по телефону или онлайн.