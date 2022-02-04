Полигон в Лубягино проверили с помощью квадрокоптера

Министерство охраны окружающей среды совместно с общественниками организовало рейдовый осмотр полигона ТКО в Лубягино.

Проверка полигона была проведена по жалобам жителей. В соцсетях кировчане периодически сообщали, что в Лубягино продолжают свозить отходы, несмотря на то, что полигон закрыт.

Осмотр проходил дистанционно с помощью квадрокоптера. В ходе рейда информация о продолжающемся вывозе отходов не подтвердилась.

— По визуальным признакам можно сказать, что в последнее время захоронение отходов на объекте не производилось, полигон покрыт устойчивым снежным покровом, свежих следов размещения ТКО не выявлено. Вместе с тем на полигоне присутствует специализированная техника, которая занимается текущей рекультивацией объекта и контролем за его состоянием, — отмечается в группе Общественного экологического контроля.

Ранее складирование отходов в Лубягино опроверг министр ЖКХ Игорь Селезнев.

Видео: vk.com/koi.kirov