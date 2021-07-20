Полицейские рассказали подробности розыска пропавшей в Омутнинском районе 7-летней девочки

В посёлке Песковка местные жители забили тревогу. Вечером не вернулась с прогулки маленькая девочка. Ребёнку 7 лет. Родители обошли весь населённый пункт, а после обратились в полицию.

Стражи правопорядка активно подключились к поискам. Как пишут «Омутнинские вести +», в течение двух часов малышку искали по разным домам. Люди в форме и родители девочки обходили квартиры знакомых людей. Они выясняли, кто в последний раз видел малышку и с кем она была.

К счастью, поиски увенчались успехом. Оказалось, что ребёнок отправился ночевать к знакомым. Родителей предупредить забыл. В чужом доме его и обнаружили полицейские глубокой ночью.

Ранее мы писали, что в Кирове ищут подозреваемого в преступлении против малолетней девочки.

Фото: lipetskmedia.ru