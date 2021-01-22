Полицейские спасли замерзающую на кладбище женщину

За помощь в розыске родственницы кировчанин написал благодарность их начальнику.

В начале ноября две женщины, посетив могилу знакомой, засобирались по домам. Стемнело, похолодало и пошел снег. Однако таксисты опасались забирать пассажирок на кладбище. Тогда одна из подруг решила пешком дойти до города и вернуться на машине за своей спутницей.

Та, что старше осталась ждать, но, замерзнув, решила двигаться к выходу. В итоге она заблудилась в темноте. Узнав в случившемся, ее родственник позвонил в полицию и попросил о помощи. Сотрудники ППС, участковый и оперуполномоченный угрозыска с собакой прочесывали кладбище и прилегающую территорию. В результате им удалось обнаружить сильно замерзшую женщину. На служебной машине ее отвезли домой.

Близкие пенсионерки благодарны полицейским за отзывчивость и помощь в поисках. Они написали: «Своими профессиональными действиями ваши подчиненные спасли жизнь человека. Благодарим их за нелегкую службу».

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Фото: Miloserdie.ru