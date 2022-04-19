Полицейские вернули кировчанке деньги за путевку на Черное море

В Кировской области сотрудники полиции помогли женщине вернуть деньги за путевку. О происшествии рассказали в УМВД.

В начале февраля жительница Даровского района купила путевку в санаторий на берегу Черного моря. За поездку женщина заплатила 48 тысяч рублей.

Позже планы изменились, и даровчанка решила отказаться от поездки. Она отменила бронь, однако представители пансионата не вернули деньги и перестали отвечать на звонки.

Женщина обратилась в полицию. По факту случившегося была проведена доследственная проверка. Полицейские нашли работников санатория и заставили вернуть женщине деньги.

После этого даровчанка прислала в полицию письмо, в котором поблагодарила за помощь оперполномоченного уголовного розыска отделения полиции «Даровское» МО МВД России «Котельничский» Михаила Елькина.