Полицейские задержали мужчину, который пнул инвалида

Полиция нашла мужчину, который пнул инвалида в Кирове, когда тот помешал ему пройти.

Задержанного доставили в отдел полиции. На него могут возбудить дело по статье «Побои».

Хулиганом оказался некий Дмитрий К. Он полностью признал вину и просит прощения. Хотя на видео из магазина, снятом после удара, мужчина, кажется, не испытывал угрызений совести, а скорее наоборот, посмеивался над происходящим.

Напомним, что инцидент произошел в февральские праздники. В Кирове мужчина пнул в спину инвалида, который помешал ему пройти в магазин.

Видео: @bazabazon