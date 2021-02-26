Полицейский из Кирова помог жителям другой области

Теперь они благодарят ответственного стража правопорядка.

Жительница Тульской области написала письмо в Управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. Она адресовала послание начальнику. В письме женщина рассказала историю, которая произошла с её семьёй недавно.

Сын женщины находился в Кирове и собирался ехать в Тульскую область. Он отправился на поезде. Но в зале ожидания оставил часть своих документов. Мужчина думал, что потерял их. Однако его матери позвонил полицейский Константин Черепанов из Кирова и сообщил, что документы у него.

Узнав точный адрес, Константин переправил важные бумаги по почте в Тульскую область. Теперь мама забывчивого человека благодарит за помощь Константина Черепанова.

Как сообщили в кировском линейном отделе МВД России на транспорте, руководство планирует премировать отличившегося сотрудника.

Ранее мы писали, что кировские автоинспекторы помогли девушке выбраться из сугроба.

Фото: vk.com/klo43