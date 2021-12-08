Полиции добавят полномочий: квартиры и авто больше не неприступны

Госдума РФ поддержала в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О полиции». Согласно которым полицейские:

смогут заходить в жилые и прочие помещения на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления, скрывающихся с него либо подозреваемых;

получат право осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой заявлений и сообщений о происшествиях;

вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан или обеспечения их безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для пресечения преступления или проверки сообщения об угрозе террористического акта, для остановки предположительно пьяного водителя;

проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при подозрении на сокрытие похищенного;

обозначать и ограждать доступными средствами места совершения преступлений, правонарушений, происшествий, проведения публичных мероприятий, ограниченные для посещения территории и объекты.

Некоторые члены Совфеда уже сообщили СМИ, что законопроект наверняка будет поддержан, а после подписания президентом и официальной публикации вступит в силу.