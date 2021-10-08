Полиция отказалась возбуждать дело об искалеченной собаке в Унях

В Унинском районе провели проверку по факту инцидента с собакой, искалеченной газонокосилкой. По итогам проверки в МВД отказались возбуждать уголовное дело о жестоком обращении с животным.

Инцидент произошел в Унях 24 сентября. По сообщениям местных жителей, группа подростков подманила пса Рекса едой, а затем ранила газонокосилкой. Собаке буквально срезало половину морды.

Раненого пса доставили в Киров и прооперировали. По словам зоозащитников движения «Дари добро», у происшествия есть свидетели, но они выгораживают живодера, опасаясь разбирательств в полиции.

Как сообщили в УМВД, заявление в полицию поступило 29 сентября. Его направила жительница Кирова. Женщина попросила провести проверку по факту жестокого обращения с собакой.

В ходе проверки было установлено, что Рекс жил на улице. Собаку периодически подкармливали местные жители. 22 сентября работники коммунальных служб косили траву на обочине с помощью бензотриммера и не заметили спящего пса. Рекс оказался в зоне поражения леской. Собака получила увечья и сбежала. Позже Рекса поймали местные жители и отвели к ветеринару. Затем информация о ЧП появилась в соцсетях в несколько ином ракурсе.

Работник коммунальной организации отметил, что не собирался калечить пса. Других мотивов причинения вреда собаку выявлено не было. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

— В действиях мужчины признаков состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», которое предполагает наличие прямого умысла лица на причинение боли, увечий или иных телесных повреждений, причиняющих вред здоровью животного, не установлено, — сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

Как отмечается в группе «Дари добро», сейчас Рекс чувствует себя удовлетворительною После излечения псу будут искать новых хозяев.

Фото: vk.com/kirovhelp.dogcat