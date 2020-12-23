Полиция задержала сбежавшего виновника ДТП под Слободским

Авария произошла 21 декабря у деревни Ситники. Неизвестный водитель на «четырнадцатой» врезался в пассажирский автобус и скрылся с места аварии. В результате происшествия пострадала 34-летняя пассажирка автобуса. Женщина получила легкие травмы.

Вечером 22 декабря появилась информация о том, что предполагаемый виновник ДТП задержан. Водителем ВАЗа оказался 32-летний слобожанин. Медосвидетельствование на предмет опьянения он проходить отказался.

На мужчину завели административное дело за «побег» с места ДТП, а также за нарушение правил дорожного движения, ставшее причиной аварии.

Ранее мы писали, что в Кирове пешеход чудом увернулся от автомобиля и попал на видео.