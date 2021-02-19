Полосатый небосвод: природное явление впечатлило кировчан

Жители разных районов Кировской области стали свидетелями причудливых небесных узоров.

Снимки появились в соцсетях. Небо в полоску можно было увидеть около 16 часов 18 февраля. Через полчаса наступили сумерки, и узоры начали исчезать.

Кто-то сравнил полоски, которые перекрыли небо, со стиральной доской. Кто-то с текстом книги. Кто-то просто наслаждался неожиданным видом, похожим на сказочную картину.

В науке такой небесный рисунок имеет название. Это «полосатые» слоисто-кучевые облака. Они всегда располагаются на небе ровными рядами. Ждать осадков при таком небе не стоит, облака не заслоняют солнце.

Если верить народным приметам, то слоистые облака предвещают ясные, морозные дни.

Ранее мы писали, что в Кировской области сфотографировали меч архангела.

Фото: kirovpravda.ru