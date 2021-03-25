Полпред Игорь Комаров посетил «Цифровую аудиторию» в Кирове

Сегодня в ходе визита в Киров полпред президента в ПФО Игорь Комаров вместе с губернатором Игорем Васильевым посетил Вятский ГАТУ (бывшую ВГСХА), чтобы увидеть своими глазами «Цифровую аудиторию», созданную недавно в главном корпусе при содействии агрофирмы «Дороничи».

Её гендиректор Константин Гозман провёл презентацию для высоких гостей: рассказал о построенном за 10 месяцев новом свиноводческим комплексе с объёмом инвестиций более 2,5 млрд рублей, о новом для предприятия бройлерном производстве, их техническом оснащении.

Теперь можно наблюдать происходящее на производстве удалённо, в режиме онлайн. Общаться с сотрудниками, наблюдать за температурными режимами, кормлением и так далее. Полпреду даже предоставили возможность лично походить по агрофирме в виртуальных очках. Он и губернатор пообщались со студентами, работающими над ноу-хау для производственных нужд.

Это важно для студентов вуза, которых из-за ограничений СанПин не везде допускают на учебную практику. А поскольку производство стремительно расширяется, уже сейчас агрохолдингу требуется около 700 новых рабочих рук. Но если проблему с обучением студентов работе на сельхозпроизводстве и обслуживании сельхозтехники можно научить, то отслужив армию, возвращаются на него единицы.

Помочь в решении проблемы можно было бы созданием военной кафедры при университете – с такой просьбой и обратились к Комарову и Васильеву руководители цифровой аудитории и агрофирмы.