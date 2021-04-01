Полпред Президента РФ назвал сильные стороны Кировской области

5 важных направлений, с которыми Игорь Комаров познакомился в ходе визита в регион

Областной центр с рабочим визитом посетил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В Кирове Игорь Анатольевич познакомился с возможностями вятского здравоохранения, а также дополнительного и высшего образования. Также полпред обсудил с губернатором Игорем Васильевым социально-экономическое развитие региона.

1. Дополнительное образование для школьников

Где продемонстрировали организацию работы: детский технопарк «Кванториум» города Кирова

Что такое «Кванториум»? Это детский технический парк, основной задачей которого является развитие творческого потенциала мальчишек и девчонок, воспитание будущих высококлассных специалистов в стратегически важных областях российской науки и техники. Создаются «Кванториумы» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», оснащаются современным высокотехнологичным оборудованием, а для работы с детьми привлекаются преподаватели высокого уровня. Обучение детей бесплатное, а финансирование при этом осуществляется за счёт федерального и областного бюджетов.

Во время посещения кировского «Кванториума» полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава региона Игорь Васильев познакомились с работой площадок регионального чемпионата «ЮниорПрофи», осмотрели творческие учебные лаборатории, поинтересовались у детей, нравится ли им здесь заниматься.

– Очень нравится! – был единодушный ответ.

Работа по развитию системы дополнительного образования школьников в регионе будет продолжена. В 2021 году школьный технопарк «Кванториум» появится на базе Кировского лицея естественных наук. А в период до 2023 года планируется открытие ещё двух школьных технопарков.

– Благодаря развитию системы дополнительного образования ребята из разных районов области получают возможность развивать инженерных компетенций по инновационным направлениям. Таким как 3D-технологии, программирование, промышленная робототехника, инженерный дизайн… Дмитрий Курдюмов, первый зампред правительства Кировской области.

Подводя итоги…

– Школьный технопарк получил высокую оценку всех участников совещания, поэтому мы выступили с предложением распространить аналогичный опыт по всей территории страны. Инициатива создания школьных «Кванториумов» была поддержана, и с 2021 года Министерство просвещения РФ начало реализацию мероприятий по открытию детских технопарков на базе общеобразовательных организаций по всей стране в рамках национального проекта «Образование», – сообщил Игорь Васильев.

2. Обновление онкологической службы

Где показали в работе: Центр онкологии и медицинской радиологиии и открытый осенью прошлого года в рамках частно-государственного партнёрства Центр ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи».

Как пояснил первый заместитель председателя областного правительства Дмитрий Курдюмов, особенностью нашего региона является то, что ещё в 2009 году мы первыми из российских регионов приступили к реализации нацпроекта «Здоровье» по онкологическому профилю и получили возможность обновить материально-техническую базу онкоцентра.

Но со временем оборудование выработало свой ресурс, и в 2019 году правительство области отправило в министерство здравоохранения России обоснованную заявку на участие в новом федеральном проекте «Здравоохранение» и онкоцентр снова первым приступил к техническому обновлению.

В 2019 году учреждение получило новый и крайне необходимый аппарат МРТ и оборудование для оснащения патоморфологического отделения. В 2020 году в рамках нацпроекта удалось получить 81 единицу техники, в том числе линейный ускоритель и два аппарата КТ.

Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что несмотря на пандемию обновление онкологической службы и оказание высокотехнологичной помощи пациентам не прекращалось.

Особо впечатлил гостей линейный ускоритель. Аппарат позволяет предельно точно правильным лучом убивать опухоль и метастазы, не задевая здоровые клетки. Правда требует и тщательной подготовки пациента и высокой квалификации докторов-медицинских физиков и врачей-радиологов, которым необходимо точно всё продумать и рассчитать, чтобы облучить только опухоль и защитить здоровые клетки.

Подводя итоги…

Игорь Комаров отметил, что в Центре онкологии проделана большая работа по преобразованию и пожелал дальнейших успехов в развитии онкологической службы Кировской области.

Все пациенты центра имеют возможность получить доступную и качественную медицинскую помощь в рамках Территориальной программы государственных гарантий. Всего центр может принимать более 5000 пациентов ежегодно.

3. Медицинская единая информационная система и «искусственный интеллект»

Где продемонстрировали: Центр онкологии и медицинской радиологиии

В единой медицинской информационной системе собрана вся необходимая информация о состоянии здоровья пациента: медицинская карта больного, регистрационные карты диспансерного учета, направления на консультации, на лабораторные и инструментальные исследования, госпитализацию.

– Наша медицинская информационная система постоянно совершенствуется, сегодня в неё внедрён «искусственный интеллект», который помогает врачам первичного звена принимать решения при постановке диагноза. Ресурс в короткие сроки анализирует информацию из электронной карты пациента и составляет прогноз развития болезни, рекомендации лечащему врачу и самому пациенту, – рассказал губернатор Игорь Васильев.

Кроме того, «искусственный интеллект» содержит шаблоны обследований при подозрении на злокачественные новообразования различных локализаций. При подозрении на онкопатологию система автоматически создаёт маршрутную карту пациента со списком необходимых обследований для уточнения диагноза и возможности записи для прохождения исследований. Это позволяет контролировать соблюдение регламентированных сроков обследования при подозрении на рак и своевременно направлять пациента в специализированное учреждение.

Подводя итоги…

– Руководство региона уделяет много внимания развитию здравоохранения. Уже традиционно Кировская область у нас находится в числе отличников и по показателям тестирования на COVID-19, и по вакцинации, и по созданию коечного фонда. Очень хорошо организована работа, медицина является сильной стороной области. Здесь используется много передовых технологий по ключевым направлениям, это будущее нашей медицины. Объём оказанной помощи внушает большие надежды. Действительно, это пример для других регионов ПФО, – сказал полномочный представитель президента Российской Федерации по Приволжскому округу.

4. Поддержка экономики в период пандемии

Где обсуждалось: совместные совещания с губернатором Кировской области Игорем Васильевым и профильными министрами.

– В ПФО только четыре региона, где не было падения промышленного производства. И один из них – Кировская область. Это важно отметить, тем более мы знаем, что в такой непростой период много предприятий закрывалось, были нарушены производственно-технологические цепочки. Но что касается Кировской области, то здесь хоть и небольшой, но рост. Я считаю это серьезным достижением, – обозначил Игорь Комаров.

Взвешенные решения областного правительства по возобновлению деятельности отраслей экономики действительно позволили не только сохранить объёмы промышленного производства на уровне 2019 года, но и нарастить: по итогам 2020 года индекс промышленного производства в Кировской области составил 100,1%, тогда как по Российской Федерации снижение составило 2,6%.

Подводя итоги…

Решения по снятию ограничений и своевременное принятие плана антикризисных мер позволили сохранить налоговую базу региона в 2020 году. Динамика поступления налоговых доходов к уровню 2019 года составила 100,4%. По этому показателю Кировская область опережает в целом Российскую Федерацию (99,05%). Несмотря на все сложности прошлого года, удалось не нарастить государственный долг: область активно работала по рефинансированию коммерческих заимствований, в результате удалось снизить расходы на обслуживание госдолга.

5. Практикоориентированное агрообразование во взаимодействии с производственными предприятиями

Где смог оценить: Вятский государственный агротехнологический университет

Полпред Президента оценил опыт региона по организации агрообразования в тесном взаимодействии с производственными предприятиями области, а также практическое обучение студентов и подготовку кадров для сельхозпредприятий области.

Кроме того, полномочный представитель посетил новую цифровую аудиторию ВГАТУ, благодаря которой студенты вуза уже в самом начале обучения смогут максимально погрузиться в специальность. Современные цифровые возможности позволяют, к примеру, оказаться на животноводческом комплексе, не имея ветеринарного допуска и не покидая на длительное время аудиторию.

В этом лично убедился и полпред Игорь Комаров, виртуально побывав на кировской мегаферме в Немском районе. Кроме того, все участники мероприятия в режиме реального времени заглянули на свиноводческий комплекс в Кирово-Чепецком районе. Виртуальную экскурсию для гостей провел главный зоотехник сельхозпредприятия.

Подводя итоги…

Игорь Комаров высоко оценил увиденное. Также в ходе встречи ректор вуза Елена Симбирских передала полпреду Президента РФ документы для ходатайства перед Минобороны России о создании кафедры военной подготовки в Вятском агротехнологическом вузе. Игорь Комаров пообещал рассмотреть возможность решения вопроса.

…И немного цифр

Сейчас в Кировской области работают:

3 стационарных технопарка

1 мобильный технопарк

1-й «Кванториум» появился в регионе в 2018 году в городе Омутнинске.

6 образовательных направлений представлены в его творческих лабораториях:

IT-квантум

Робоквантум

Наноквантум

Аэроквантум

Промышленный дизайн

Хайтек-цех.

От 11 до 18 лет возраст ребят, которые занимаются в Кванториуме.

5505 школьников уже прошли обучение в «Кванториумах» Кировской области.

33973 учащихся охвачены различными мероприятиями детских технопарков.