Полпред президента в ПФО Игорь Комаров провел заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО

Сегодня в Казани прошло заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа.

В работе Ассоциации приняли участие Игорь Комаров, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, представители аппарата полномочного представителя — Игорь Буренков, Олег Машковцев, Алексей Симонов, Владимир Мешков и руководители региональных законодательных органов власти.

В повестке были вопросы о мерах поддержки социально-экономической ситуации в регионах после введения санкций, помощи социально-незащищенным слоям населения, переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и др.

— Сейчас в России необходима консолидация всех ресурсов. Наша общая задача – оперативно выработать меры, в том числе и законодательные, по защите наших граждан, поддержке российской экономики, промышленности, малого и среднего бизнеса, — подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, открывая встречу. Он напомнил, что по поручению президента Владимира Путина российское Правительство вместе с регионами разрабатывает масштабные меры поддержки для стабилизации экономической ситуации, помощь бизнесу, промышленности и энергетике, пострадавшим предприятиям и их работникам.

При этом Комаров отметил, что нельзя менять социальную направленность государственной политики. Большую актуальность имеет тема сопровождаемого проживания лиц, нуждающихся в нем в силу инвалидности и иных особенностей здоровья. В ПФО развернута работа по созданию системы реабилитации и реабилитации инвалидов, одним из направлений которой является организация, сопровождаемого проживания граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Игорь Комаров рассказал, что под руководством уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка ведется работа по организации всероссийского Координационного совета с включением в его состав представителей федеральных министерств здравоохранения, просвещения, труда и социальной защиты. Совет будет заниматься системной работой по оказанию помощи детям с расстройствами аутистического спектра, а также организацией сопровождаемого проживания для инвалидов молодого возраста.

Заместитель полпреда Олег Машковцев озвучил предложения, подготовленные аппаратом на основе опыта регионов округа: в частности, на законодательном уровне необходимо закрепить само понятие «сопровождаемое проживание» и разработать критерии, в соответствии с которыми оно будет предоставляться людям с ограниченными возможностями; определить стандарты оказания этой услуги, ввести механизмы оценки качества, подготовить специалистов, выделить комфортное жилье.

— Важный момент – развитие ранней помощи. Здесь речь идет не о медпомощи, а о социальной, образовательной. Семья должна чувствовать, что есть перспектива, есть поддержка, что они дальше могут жить с этим ребенком, а не отдавать его в учреждение, как происходит сейчас, — отметила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По вопросу обращения с твердыми коммунальными отходами полпред напомнил, что уже третий год все регионы ПФО переходят на новую систему, в том числе по развитию индустрии по их обработке, утилизации и вторичному использованию.

— Как показывает мониторинг, работа ведется активно. Так, в ходе реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в целом по округу за 2019-2021 гг. построены и введены в эксплуатацию объекты по обработке ТКО общей мощностью 1,2 млн. тонн, утилизации ТКО – 0,7 млн. тонн, — подчеркнул Игорь Комаров и сообщил, что охват граждан в зонах обслуживания региональных операторов фактическим предоставлением услуги по вывозу ТКО в среднем по округу на 1 января 2022 года составляет 98%.

Еще один актуальный вопрос — создание первой в стране Ассоциации Молодежных парламентов субъектов ПФО по аналогии с Ассоциацией законодательных органов власти округа. Задача руководства регионов наделить Молодежный парламент законодательной инициативой, чтобы они готовили конкретные законопроекты, вели мониторинг законодательства. «Это реальная возможность «раскачать» молодежь, привнести что-то новое в их жизнь, внедрять передовые практики на территории всех регионов», — отметил Комаров.

Озвученные на заседании инициативы после согласования с законодательными органами власти регионов ПФО будут направлены в Государственную Думу и Правительство РФ.