Полпред президента в ПФО высоко оценил работу онкологической службы области

25 марта в рамках визита в Кировскую область полномочный представитель президента РФ Игорь Комаров совместно с губернатором Кировской области Игорем Васильевым и первым зампредом Дмитрием Курдюмовым посетил Центр онкологии и медицинской радиологии, а также Центр ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи».

Центр онкологии является ведущим в регионе учреждением, оказывающим специализированную медицинскую помощь населению по профилю «онкология». В организации гостям продемонстрировали работу центра рентгенодиагностики и радиотерапии, клинико-диагностической лаборатории и централизованного патоморфологического отделения.

– В 2009 году Центр онкологии одним из первых вступил в нацпроект «Здоровье», в рамках которого была обновлена материально-техническая база учреждения. В 2019 году Центр первым начал переоснащаться в рамках нового нацпроекта «Здравоохранение». За 2 года было приобретено и введено в эксплуатацию 118 единиц высокотехнологичного оборудования на общую сумму более 900 млн рублей, – рассказал полпреду первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов. – В 2021 году Центр онкологии продолжает свое переоснащение, в планах поступление еще 5 единиц оборудования на сумму более 200 млн рублей.

Игорю Комарову также рассказали, как организована работа в медицинской информационной системе, в которой собрана вся необходимая информация о состоянии здоровья пациента: медицинская карта больного, регистрационные карты диспансерного учета, направления на консультации, на лабораторные и инструментальные исследования, госпитализацию.

– Наша медицинская информационная система постоянно совершенствуется. Сегодня в нее внедрен «искусственный интеллект», который помогает врачам первичного звена принимать решения при постановке диагноза. Ресурс в короткие сроки анализирует информацию из электронной карты пациента и составляет прогноз развития болезни, рекомендации лечащему врачу и самому пациенту, – рассказал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Также «искусственный интеллект» содержит шаблоны обследований при подозрении на злокачественные новообразования различных локализаций. При подозрении на онкопатологию система автоматически создает маршрутную карту пациента со списком необходимых обследований для уточнения диагноза и возможности записи для прохождения исследований. Это позволяет контролировать соблюдение регламентированных сроков обследования при подозрении на рак и своевременно направлять пациента в специализированное учреждение.

– Благодаря «искусственному интеллекту» увеличивается выявляемость злокачественных новообразований на ранней стадии, сокращаются сроки необходимого обследования, а также своевременно начинается специализированное лечение. Так, за последние 10 лет увеличено выявление рака шейки матки именно на ранней стадии на 28%, рака предстательной железы – на 45%. Взаимодействие врачей первичного звена и специалистов нашего Центра позволяет оказывать медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями на качественно новом уровне, – рассказал главный врач Центра онкологии Сергей Бакин.

В Центре ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» Игорю Комарову продемонстрировали возможности проведения в регионе позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии, что позволяет оценить структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне. С момента ввода центра в эксплуатацию онкологическим пациентам Кировской области больше нет необходимости выезжать за пределы региона для получения услуги диагностики онкологических заболеваний ПЭТ/КТ.

Все пациенты центра имеют возможность получить доступную и качественную медицинскую помощь в рамках Территориальной программы государственных гарантий. Всего центр может принимать более 5000 пациентов ежегодно. Взаимодействие двух учреждений обеспечено в Единой информационной системе. На сегодняшний день выполнено 465 исследований, в том числе пациентам из Республики Коми, Чувашской Республики, Марий-Эл, Архангельской области, Алтайского края, Костромской и Московской областей.

В завершение визита Игорь Комаров отметил, что в Центре онкологии проделана большая работа по преобразованию и пожелал дальнейших успехов в развитии онкологической службы Кировской области.

Ранее Игорь Комаров посетил Вятский агротехнологический университет.