Полпред в ПФО считает Кировскую область экономически устойчивой

Сегодня полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров ответил на вопросы журналистов. По сути, подвёл итоги поездки в Кировскую область.

Так, по вопросу экономической устойчивости региона он ситуацию назвал контролируемой и управляемой. Привел в пример посещённое сегодня предприятие «Нанолек» с перспективным производством.

— Здесь мы видим не только решение вопросов импортозамещения, но и опережающего развития нашей фармацевтики. Идут серьезные инвестиции в производство, в собственные разработки и технологии, — сказал Игорь Комаров.

Он коснулся также проведённых совещаний о решении актуальных проблем, связанных с поставщиками и логистикой, занятостью населения. В регионе присутствует оборонная промышленность, которая давно и целенаправленно, по поручению президента работает по линии импортозамещения. Здесь проведена большая работа, считает полпред.

— А также химическая промышленность, сельское хозяйство, лесозаготовка и другие отрасли. Мы считаем, что в регионе предпринимаются достаточные меры для того, чтобы минимизировать последствия санкций, — считает полпред. — Область активно включилась в федеральные программы, сама направляет предложения в федеральный центр. Мы видим, что должное внимание работе предприятий уделяется. Серьёзная работа ведётся по занятости населения. Мы не склонны видеть ситуацию сквозь розовые очки, последствия по многим санкциям придут через 3-6 месяцев, но я вижу, что на высоком уровне находятся организация работы по повышению устойчивости экономики региона и получению обратной связи от населения о насущных проблемах.

Губернатор Игорь Васильев ответил на вопрос о работе межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики Кировской области. Она работает ежедневно целенаправленно по отраслям и с учётом мнений жителей.

— Например, если мы обсуждаем вопрос обеспечения лекарственными препаратами, то мы это обсуждаем не только между губернатором, министром и директором аптеки, а приглашаем пациентские сообщества, чтобы знать реальную картину не только в областном центре, но и в районах. Целый ряд предложений, которые были сформулированы фармацевтическими компаниями, за моей подписью ушли в федеральное правительство и нашли свое отражение в федеральном плане по экстренным мерам, которые принимаются против санкционного давления. Ежедневно встречаемся с представителями отраслей, смотрим, каких результатов добились за неделю, при необходимости корректируем работу.

Также губернатор отметил, что в краткосрочной перспективе региону понадобится больше специалистов реального сектора экономики. Здесь важно определить возможности людей по переобучению рабочим профессиям. Рынок предлагает вакансий больше, чем безработных, но требуются квалифицированные сварщики, токари, электрики, животноводы. Не всем это интересно, но возможность переучиться надо обеспечить. Нужно исходить из запросов предприятий, уверен глава региона.