Полёты на юг отменили до 2 марта: приостановлена работа аэропортов в 12 городах

На юге России приостановлена работа 12 аэропортов в городах Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, а также Брянск, Орел, Курск, Воронеж и Симферополь.

В Росавиации пояснили, что приостановка продлится до 3:45 по московскому времени 2 марта. Это связано с проведением военной спецоперации на Украине, все перелеты в районе границы России с ней закрыты. В московских аэропортах задержано более 200 рейсов, отменены 64 в южные регионы страны. Об изменениях следует узнавать на сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Регулятор не рекомендует пассажирам ближайших рейсов, встречающим и провожающим не ездить в аэропорты, сообщает сайт «Российской газеты».