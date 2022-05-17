Пользователей смартфонов на iOS предупреждают об опасном поддельном приложении

Сбербанк РФ сообщил об угрозе мошенничества.

Как известно 12 апреля приложение СберБанк Онлайн пропало из магазина App Store. В свою очередь, Google удалил его из магазина Google Play. Обе операционные системы iOS и Android больше не выдают в поиске приложение, так и обновления для скачивания.

Зато в App Store появилось нелегальное приложение «Сбербанк онлайн сайт» якобы для моментального входа на реальный сайт этого банка. Они не имеют отношения друг к другу. Разработчиком указан некий Said Akhmedov. Сбер пытается удалить мошенническую программу из магазина приложений. Эксперты недоумевают, как оно вообще могло там оказаться. Утверждают, что оно может помочь злоумышленникам получить личные данные пользователей с целью похищения средств.