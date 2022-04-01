Пользователи просят Роскомнадзор заблокировать YouTube

Тема продолжения применения мер по блокировке иностранных ресурсов в российском обществе звучит все отчетливее: эксперты полагают, что вскоре учесть социальных сетей Meta коснется и видеохостинга YouTube.

Как сообщает ИА REGNUM, в Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему «Новые реалии для пользователей социальных сетей. Будущее российского блогерского сообщества». Эксперты обсудили политику зарубежных соцсетей в контексте ведущейся против России агрессивной информационной войны, опасность YouTube для российских пользователей, а также то, что привело Meta к признанию ее экстремистской организацией с последующем запретом деятельности на территории РФ.

При ограничении деятельности Facebook и Instagram на территории нашей страны, российское общество быстро сориентировалось, люди нашли способы обходить блокировку, но при этом стали массово уходить в другие соцсети. Как рассказала Наталья Шедько, заместитель председателя Общественной палаты Кировской области, руководитель регионального ресурсного центра поддержки СОНКО, кировские общественники не понесли особых потерь.

— Я знаю несколько организаций и еще больше общественников, которые активно пользовались заблокированными сетями, но в большей мере, для получения информации, а не продвижения своего контента. Кировские НКО больше ориентированы на социальную сеть «ВКонтакте» и работают через нее. Поэтому, большого влияния на информационную работу НКО блокировка не сыграла. Зато можно отметить рост активности в сети «ВКонтакте» и в мессенджере «Телеграм».

А вот YouTube – другое дело. Данный ресурс, по мнению Натальи Ивановны, долгие годы выполняет в большей мере информационно-развлекательную функцию и служит местом хранения видеоконтента, который формируется в организациях, в т.ч. в НКО.

— Мы сами создали два года назад свою YouTube -канал и размещаем там видеоматериалы с курсов, семинаров, наших мероприятий для того, чтобы их смогли увидеть и воспользоваться как можно больше людей, для которых он интересен. И мы довольны тем, как это работает и сколько идет просмотров. Мне кажется, что свобода слова – это не ограничения, а конкуренция между контентом, где пользователь выбирает чью-то сторону. А блокировка – это путь к формированию однобокого предоставления информации. Но при этом, важно контролировать, чтобы контент был законен, недискриминационный, учитывал права граждан и духовно-нравственные нормы. И в случае выявления нарушений этих приоритетов, необходимо применять меры в отношении авторов и владельцев таких ресурсов, требовать устранения и недопущения впредь подобных вещей. Пусть это будут большие штрафы, временные ограничения, административные меры и меры уголовной ответственности к владельцам или авторам, но не к самим ресурсам, если они пользуются спросом у граждан, — говорит Наталья Шедько.

И рады бы применять меры да не получается. Как отмечают в Роскомнадзоре, в отношении видеохостинга YouTube в РФ составлено уже более 22 протоколов, наложено более 50 млн рублей штрафа. При этом сервис оплачивает не все из них, а противоправный контент с платформы не удаляется.

— У нас Роскомнадзор, к сожалению, не имеет технической возможности блокировать конкретные аккаунты, конкретные группы в любых социальных сетях. Он может заблокировать только целиком сайт или социальную сеть. И, если она ведет себя как оружие стратегического противника, то соответственно с ним надо поступать по законам военного времени», — цитирует ИА REGNUM Андрея Цыганова, руководителя комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре.

Участники круглого стола подчеркнули схожесть сценариев. Ведь и у Meta тоже были все шансы избежать крайней меры, однако она предпочла полностью включиться в информационную войну на территории РФ и полностью игнорировала все предписания Роскомнадзора.

Теперь информационная в полную силу кампания против России ведется в видеохостинге YouTube. Направлена она на дестабилизацию общества, манипуляцию сознанием россиян. Недавно по этой же причине блокировке уже подверглись две популярных в России соцсети.

Как рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, у них в Лиге много обращений от пользователей, которые задают вполне понятные вопросы. Они указывают на то, что в YouTube сейчас с завидной периодичностью демонстрирует откровенно русофобский контент.

Рекламные вставки с дезинформацией и с насильственными призывами в отношении русских всплывают даже во время просмотра детьми мультфильмов. При этом российские СМИ, транслирующие факты и российскую точку зрения, массово блокируются. Ограничению подверглись российские официальные СМИ, не только новостные, но и такие как «Спас» и «Культура», где большое количество именно просветительского контента.

Председатель регионального отделения Союза журналистов России Елена Урматская и член Общественной палаты Кировской области считает цензуру российских СМИ и общественно значимых ресурсов со стороны YouTube недопустимой, неправомерной и абсурдной.

— Видеохостинг YouTube принадлежит американской компании Google LLC, — говорит Елена Анатольевна. – После блокировки Instagram и Facebook, деятельность которых в России признана экстремистской и была запрещена, YouTube все более отчетливо выступает инструментом очевидной политической манипуляции в руках западных стран, недовольных теми или иными действиями России. Полностью разделяю позицию Роскомнадзора, который призвал прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей видеохостинга.

Многие эксперты сходятся во мнении, что компания Google LLC сама провоцирует российские власти принимать решения, связанные с мерами технологического воздействия в отношении видеохостинга.