Пользователи «Умного голосования» не защищены от утечки данных

Пользователи приложения «Умное голосование» не защищены от утечек персональных данных, сообщает РИА Новости со ссылкой на известного российского юриста Илью Ремесло.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Умное голосование» в связи с тем, что его используют для продолжения деятельности ФБК (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент).

Как отметил эксперт, в разделе privacy policy указано, что информация может передаваться третьей стороне.

Илья Ремесло напомнил, что у команды Навального постоянно случаются различные утечки, и новые могут повториться из-за «Умного голосования».

— Поэтому верить людям, которые постоянно врут о том, что хранят данные сторонников в безопасности, также не стоит, — сказал юрист.

Илья Ремесло обратил внимание на то, что приложением невозможно пользоваться анонимно, поскольку для его скачивания нужно иметь аккаунт Google или Apple, «привязанный» к мобильному телефону.

Также он напомнил, что Роскомнадзор уже научился блокировать даже скачанную программу.