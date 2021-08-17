Жительница Кировской области вырастила помидор весом 1,5 килограмма

Огромный чудо-помидор уродился у жительницы Оричевского района Аллы Ашимбрейнер.

Вес томата составляет 1,5 килограмма. Фото урожая опубликовала газета «Искра». Томат относится к сорту Рим. Этот сорт дает крупные плоды рифленой формы.

По словам Аллы Анатольевны, крупные помидоры вырастали у нее в теплице и раньше, но такого гиганта еще не было. Ветка не только не сломалась под тяжестью крупного плода, но и не сразу «позволила» сорвать урожай — его пришлось срезать секатором.

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