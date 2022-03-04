Поправки в бюджет Кировской области: инвестируем в будущее

Законодательное собрание Кировской области утвердило рост расходов бюджета Кировской области в 2022 году на 10%. Планируется, что региональное правительство сможет распорядиться суммой в 87,2 миллиарда рублей. Дополнительные средства региона заработал в прошлом году благодаря в первую очередь внеплановым поступлениям от налога на прибыль крупных компаний.

Откуда дополнительные деньги

– Это реальные остатки, это средства, которые реально есть на счету областного бюджета,— с этой фразы начала выступление перед депутатами Законодательного собрания министр финансов Лариса Маковеева.

Это действительно важное замечание, ведь исходя из формальных норм доходы бюджета откорректированы всего на 1,07 миллиарда рублей, которые должны поступить из Москвы. Львиная часть дополнительных расходов будет профинансирована из средств, оставшихся на счетах, которые учитываются в условиях роста дефицита бюджета. В новой редакции этот показатель составит 8,26 миллиарда рублей. Из них 4,87 миллиарда — как раз те самые реальные остатки, которые упомянула в своей речи глава финансового ведомства.

Чтобы обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов власти региона планируют привлечь двухмиллиардный займ от федерального правительства. И в этом пункте есть позитивный момент. Фактически в результате долг Кировской области вырастет только на 188,3 миллиона рублей. Большая часть этой суммы покроет сокращение более дорогих кредитов от коммерческих банков.

Инфраструктурный проект

2 миллиарда инфраструктурных средств, которые упакованы в проект «Комплексное развитие территории Шубино–Ганино», распределяются на две части. 1 миллиард рублей правительство области направит на приобретение новых автобусов, которые будут получит принадлежащее правительству региона АО «КПАТ».

Второй миллиард в основной своей части также будет работать на большую часть жителей Кировской области, а не только на новый микрорайон. За счёт средств проекта региональные власти планируют серьёзно продвинутся в решении проблемы утилизации коммунальных отходов. Уже разрабатывается проект строительства мусоросортировочного завода, что позволит вернуть в оборот значительные объёмы вторсырья, и, как следствие, сократить траты на складирование ТКО на полигонах.

Дорожный прорыв

В результате поправок региональный дорожный фонд в 2022 году достигнет 10,85 миллиарда рублей. Показательно, что есть в предыдущие годы основные средства вкладывались в восстановление улиц Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, то сейчас региональные власти направляют сотни миллионов рублей в районы области. Наиболее заметная дорога, которую планируется привести в нормативное состояние связывает Нижнеивкино и Среднеивкино. На её ремонт будет направлено более 333 миллионов рублей.

Не менее крупные субсидии в размере 80 миллионов рублей получат Орловский и Даровской районы. В другие муниципалитеты поступят менее значительные суммы в 50, 40 30 миллионов рублей. Вложения по этой программе в дорожную сеть в целом составят 1 миллиард рублей. Но это далеко не все суммы. К ним нужно приплюсовать более 200 миллионов рублей, которые власти «перекинули» на текущий год с 2023 и 2024 года.

Серьёзных подвижек можно ожидать на северо-западе области. Так на восстановление проблемной дороги Альмеж–Заря–Маромица в Опаринском районе будет направлено 40 миллионов рублей. Но это лишь часть ассигнований. 245,8 миллионов рублей, которые планируется получить в качестве безвозмездных поступлений от федерального правительства, пойдут на ремонт дороги на участке Безбожник–Староверческое в Мурашинском районе.

Не останутся без внимания и пригороды Кирова. 80 миллионов рублей, которые региональное правительство выделит Слободскому району, частично будут направлены на приведение в нормативное состояние дорог в Боровицу и Митино. И всё выше описанное, лишь часть гигантской дорожной программы на 2022 год.

Современные спортобъекты, медицина, газ

Впервые за много десятилетий областное правительство инвестирует более полумиллиарда рублей в создание современной спортивной инфраструктуры. За счёт этих средств в Кирове, Слободском, Омутнинске и Яранске будут построены крытые катки с искусственным льдом. Фактически, благодаря этой программе дети из районов области наконец-то получат доступ к действительно современным объектам.

Плюс к этому, региональное правительство нашло средства для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Шабалино, ремонт бассейна в селе Яхреньга Подосиновского района и реконструкцию лыжных трасс в Белой Холунице и Омутнинске.

Даже традиционные для последних лет дополнительные расходы на медицину в значительной части получат инвестиционную направленность. В больницах области будет установлено пять промышленных концентраторов кислорода, три томографа и современный рентген-аппарат. 50 миллионов рублей планируется направить на закупку модульных конструкций для инфекционной больницы.

Обращает на себя внимание, что значительная часть расходов, которые проходят по строке «социальная помощь» по факту будут иметь характер инвестиций. Так 330 миллионов рублей будет вложено в две новые программы. Это будут субсидии многодетным семьям на приобретение недвижимости взамен проблемной нормы по бесплатному выделению земли. А также помощь гражданам на осуществление газификации их домов.

И это только часть из огромного перечня дополнительных расходов, которые правительство Кировской области профинансирует за счёт роста поступлений в региональный бюджет.

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