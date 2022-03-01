Поправки в бюджет Кировской области: на ремонт школ — дополнительно 427,4 миллиона рублей

На заседании Законодательного собрания Кировской области депутаты приняли поправки в бюджет на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов.
О средствах на ремонт школ
Так, из средств федерального бюджета нашему региону дополнительно выделено 427,4 миллиона рублей на капитальный ремонт 15 школ: 2 из них государственные и 13 муниципальных. Как уточнила министр финансов Кировской области Лариса Маковеева, средства получат те образовательные учреждения, которые подали заявку на участие в программе капитального ремонта образовательных учреждений и предоставили проектно-сметную документацию в 2021 году.
Программа капремонта школ реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. В прошлом году с такой инициативой к главе государства обратился руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование», губернатор Кировской области Игорь Васильев. Президент поддержал инициативу.
– Важно, что первые 15 школ из разных районов нашего региона попали в программу капремонта уже на 2022 год, – подчеркивает Игорь Васильев. – Я всегда говорил и буду говорить: неважно, где родился ребенок, – нам нужно обеспечить ему равные со всеми возможности для получения образования. – Но капитальные ремонты – это не только «пол, стены, потолок», это и современное оборудование.
Также в ходе заседания Заксобрания министр финансов сообщила, что из федерального бюджета выделяется 1 232,4 млн рублей на строительство «под ключ» школы в микрорайоне «Урванцево». Деньги поступят в 2022 году (595 642,5 тысяч рублей) и в 2023 году (636 764,6 тысяч рублей).
О детских садах
В рамках поправок, в частности, выделяется 50 миллионов рублей на ремонт 33 муниципальных детских садов в 23 муниципальных образованиях области. Как пояснила министр финансов региона, средства распределены учреждениям, на ремонт которых подготовлена проектно-сметная документация.
Кроме этого, в первоначальном варианте бюджета на 2022 год на проведение ремонтных работ в муниципальных детских садах, в том числе на выполнение предписаний надзорных органов, судебных решений, предусмотрено 11,1 млн рублей для 7 учреждений – детсада «Солнышко» в п. Ленинская Искра Котельничского района, детсада №1 в пгт Ленинское Шабалинского района, детсада № 3 в г. Уржуме, детсадов № 83, 119, 122, 216 в Кирове.
О дорогах
Дорожный фонд Кировской области получит дополнительно 1,791 млрд рублей. Основные средства в размере 1 032 млн рублей планируется направить муниципальным образованиям на ремонт дорог, ведущих к социально значимым объектам в сельских поселениях. Общий объём дорожного фонда на 2022 год составит 10 849,2 млн рублей – такой уровень финансирования этой сферы в Кировской области достигнут впервые.
О догазификации
Жителям Кировской области будут компенсировать расходы на газификацию домов. Компенсация будет предоставляться, если среднедушевой доход семьи (гражданина) не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума, установленную в Кировской области.
Компенсацию предлагается предоставлять в размере фактически понесённых расходов на газификацию, но не более 50 тыс. рублей. В бюджете Кировской области на 2022 год на новую меру поддержки предусмотрено 227,4 млн рублей.
О мерах социальной защиты, поддержке культуры и спорта
Также в ходе заседания комитета по бюджету рассмотрены поправки в части мер социальной защиты – на эти цели дополнительно планируется направить 441,7 млн рублей.
Кроме того, предлагается выделить 400 млн рублей на возведение крытых катков в г. Слободском, Омутнинском, Яранском районах и в спортивной школе «Родина». Шабалинскому району предлагается выделить 102 млн на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса.
На укрепление материально технической базы и капитальный ремонт учреждений культуры и на поддержку творческих коллективов предлагается дополнительно предусмотреть в бюджете 73,1 млн рублей. Капитальный ремонт запланирован в доме культуры пгт Пинюг.
Также за счет федерального бюджета предусматриваются 2 млрд рублей на реализацию инфраструктурного проекта по комплексному развитию территории «Шубино – Ганино».
Депутаты Законодательного Собрания приняли поправки в бюджет в двух чтениях. «За» проголосовали 26 депутатов, против – 9, воздержались – 4.
За счёт федеральных поступлений планируется:
- построить школу на 1500 мест в жилом районе Урванцево в Кирове;
- отремонтировать две государственные и 13 муниципальных школ;
- направить средства на борьбу с коронавирусом;
- закупить оборудование для создания спортивных площадок.
Неиспользованные остатки целевых средств, сложившиеся на 1 января, будут направлены:
- на борьбу с коронавирусной инфекцией;
- на переселение граждан из аварийного жилья;
- на создание реабилитационных центров для детей с инвалидностью и детей и подростков с ограниченными возможностями.
На нецелевые остатки средств предлагается:
- проиндексировать ряд мер социальной поддержки (помощь многодетным семьям и реализация программы догазификации);
- построить крытые ледовые катки в Слободском, Омутнинске, Яранске и Кирове, а также ФОК в Шабалинском районе.