Поправки в бюджет Кировской области: на ремонт школ — дополнительно 427,4 миллиона рублей

На заседании Законодательного собрания Кировской области депутаты приняли поправки в бюджет на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов.

О средствах на ремонт школ

Так, из средств федерального бюджета нашему региону дополнительно выделено 427,4 миллиона рублей на капитальный ремонт 15 школ: 2 из них государственные и 13 муниципальных. Как уточнила министр финансов Кировской области Лариса Маковеева, средства получат те образовательные учреждения, которые подали заявку на участие в программе капитального ремонта образовательных учреждений и предоставили проектно-сметную документацию в 2021 году.

Программа капремонта школ реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. В прошлом году с такой инициативой к главе государства обратился руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование», губернатор Кировской области Игорь Васильев. Президент поддержал инициативу.

– Важно, что первые 15 школ из разных районов нашего региона попали в программу капремонта уже на 2022 год, – подчеркивает Игорь Васильев. – Я всегда говорил и буду говорить: неважно, где родился ребенок, – нам нужно обеспечить ему равные со всеми возможности для получения образования. – Но капитальные ремонты – это не только «пол, стены, потолок», это и современное оборудование.

Также в ходе заседания Заксобрания министр финансов сообщила, что из федерального бюджета выделяется 1 232,4 млн рублей на строительство «под ключ» школы в микрорайоне «Урванцево». Деньги поступят в 2022 году (595 642,5 тысяч рублей) и в 2023 году (636 764,6 тысяч рублей).

О детских садах

В рамках поправок, в частности, выделяется 50 миллионов рублей на ремонт 33 муниципальных детских садов в 23 муниципальных образованиях области. Как пояснила министр финансов региона, средства распределены учреждениям, на ремонт которых подготовлена проектно-сметная документация.

Кроме этого, в первоначальном варианте бюджета на 2022 год на проведение ремонтных работ в муниципальных детских садах, в том числе на выполнение предписаний надзорных органов, судебных решений, предусмотрено 11,1 млн рублей для 7 учреждений – детсада «Солнышко» в п. Ленинская Искра Котельничского района, детсада №1 в пгт Ленинское Шабалинского района, детсада № 3 в г. Уржуме, детсадов № 83, 119, 122, 216 в Кирове.

О дорогах

Дорожный фонд Кировской области получит дополнительно 1,791 млрд рублей. Основные средства в размере 1 032 млн рублей планируется направить муниципальным образованиям на ремонт дорог, ведущих к социально значимым объектам в сельских поселениях. Общий объём дорожного фонда на 2022 год составит 10 849,2 млн рублей – такой уровень финансирования этой сферы в Кировской области достигнут впервые.

О догазификации

Жителям Кировской области будут компенсировать расходы на газификацию домов. Компенсация будет предоставляться, если среднедушевой доход семьи (гражданина) не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума, установленную в Кировской области.

Компенсацию предлагается предоставлять в размере фактически понесённых расходов на газификацию, но не более 50 тыс. рублей. В бюджете Кировской области на 2022 год на новую меру поддержки предусмотрено 227,4 млн рублей.

О мерах социальной защиты, поддержке культуры и спорта

Также в ходе заседания комитета по бюджету рассмотрены поправки в части мер социальной защиты – на эти цели дополнительно планируется направить 441,7 млн рублей.

Кроме того, предлагается выделить 400 млн рублей на возведение крытых катков в г. Слободском, Омутнинском, Яранском районах и в спортивной школе «Родина». Шабалинскому району предлагается выделить 102 млн на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса.

На укрепление материально технической базы и капитальный ремонт учреждений культуры и на поддержку творческих коллективов предлагается дополнительно предусмотреть в бюджете 73,1 млн рублей. Капитальный ремонт запланирован в доме культуры пгт Пинюг.

Также за счет федерального бюджета предусматриваются 2 млрд рублей на реализацию инфраструктурного проекта по комплексному развитию территории «Шубино – Ганино».

Депутаты Законодательного Собрания приняли поправки в бюджет в двух чтениях. «За» проголосовали 26 депутатов, против – 9, воздержались – 4.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

— В России уже стартовала программа капитального ремонта школ, на 2022 год в неё включены 15 образовательных организаций нашего региона. На заседаниях комиссии Госсовета мы поднимаем вопрос и о возможности реализации подобной программы по ремонту детских садов.

За счёт федеральных поступлений планируется:

построить школу на 1500 мест в жилом районе Урванцево в Кирове;

отремонтировать две государственные и 13 муниципальных школ;

направить средства на борьбу с коронавирусом;

закупить оборудование для создания спортивных площадок.

Неиспользованные остатки целевых средств, сложившиеся на 1 января, будут направлены:

на борьбу с коронавирусной инфекцией;

на переселение граждан из аварийного жилья;

на создание реабилитационных центров для детей с инвалидностью и детей и подростков с ограниченными возможностями.

На нецелевые остатки средств предлагается: