Популярные блогеры рассказали, чем заняться 3 дня в Кирове

Известные блогеры страны приехали в столицу вятского края и были потрясены количеством достопримечательностей и впечатлений, и, конечно, поделились личным опытом с подписчиками, коих у них в общей сложности 5 млн человек.

Сколько вы будете весить на Марсе?

Семь блогеров прибыли в столицу вятского края в рамках блог-тура «Путешествуем по России». Его инициировал молодежный парламент при Госдуме РФ и поддержали пилотные шесть регионов, среди них – Кировская область.

– Когда возникла эта идея, я сразу сказал, что в Кировскую область блог-тур обязательно приедет, потому что министерство спорта и молодежной политики, «Центр развития туризма Кировской области» непременно поддержат этот интересный проект. Так и получилось, – рассказал заместитель председателя Молодежного парламента при Госдуме РФ Дмитрий Шатунов. – Впервые наш регион проводил такой блог-тур. Он показал, что в Кировской области есть прекрасные места, здесь можно отдыхать так, что запомнится на всю жизнь, и возвращаться сюда снова и снова.

Как рассказали сами блогеры, они приехали большой компанией, чтобы показать, что можно путешествовать в России даже и по небольшим городам.

Участники проекта, собравшись в Кирове из разных регионов, посетили художественный музей имени Васнецовых, музеи истории шоколада, мороженого и карамели, а также заглянули в детский космоцентр.

– Там я узнала, что на Марсе я вешу 20 кг, а скафандр космонавта – 114 кг! – поделилась Анастасия Тукмачёва из Москвы.

Кстати, Настя призналась, что её дед жил в Нолинске и она мечтает когда-нибудь побывать на его родине. А пока она, модель и фитнес-тренер, осваивает ремесло тревел-блогера. В её Инстаграме – более 700 тысяч подписчиков. Именно им активная и жизнерадостная Настя рассказала в историях и постах о красотах вятского края.

Из 10 поздоровались 9 встречных прохожих

На Вятке блогеры рисовали светом, купались в озере, любовались закатом с колеса обозрения, лепили дымковскую игрушку, узнавали об истории Кировской области и её жителях. Они увидели Метроград и «Заповедник сказок», «Юркин парк», фабрику игрушек «Весна», Каринскую УЖД, музей железной дороги…

Руководитель ЦАО «Летучий корабль» Ольга Лобастова рассказала, что принимать таких позитивных гостей было легко и приятно. В свою очередь участники проекта делились впечатлениями.

– Мы здесь находимся один день. Мне не хотелось спать, в семь утра я уже гулял по набережной и сам всё осматривал как турист. Я люблю здороваться с прохожими, нас так воспитывали. Из десяти человек девять ответили. Спасибо городу за гостеприимство! – рассказал на пресс-конференции в Кирове Максим Сергеев.

Кстати, Максим приехал покорять Москву из Саратова и сейчас является дизайнером одежды, которую выпускают предприятия России, Италии и Болгарии. Он знает всё о костюмах и жакетах. Вместе с женой Татьяной Скаковской основал глянцевый дом и организовал премию, которую в разное время получали известные артисты, художники, спортсмены, бизнесмены.

– Сейчас для того, чтобы иностранные гости или россияне начали посещать российские курорты, нужно просто ввести на это моду! Каждый, кому мы покажем новую программу путешествий по нашей стране, увидит, как разнообразна флора и фауна нашей страны, какой высокий сервис обслуживания туристов и на каком уровне сейчас безопасность. Всё это, согласитесь, очень важно! И всё это я покажу вам! – обратился Максим к подписчикам.

Три счастливых дня

Три кировских дня оказались для блогеров такими насыщенными, что им показалось, они были здесь месяц. На церемонии подведения итогов, прошедшей в «Центре развития туризма Кировской области», они получили сертификаты участников проекта «Путешествуем по России» и обещали вернуться. Некоторые – с детьми, потому что увидели, что для семейного отдыха на Вятке, по их словам, рай.

Кстати, подписчики в комментариях к материалам, которыми делились блогеры в соцсетях, отметили, что было очень интересно и они хотят видеть то, о чём прочитали, вживую.