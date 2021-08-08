Поселок Мирный отметил свое 60-летие

В субботу жители Мирного (Оричевский район) отметили 60-летие своего посёлка.

Это один из самых благоустроенных и динамично развивающихся населённых пунктов региона. Здесь успешно работают предприятия малого и крупного бизнеса, объекты социальной сферы, торговли.

«Последние годы у посёлка — стабильная численность населения. Растёт рождаемость (в прошлом году появилось на свет 48 ребятишек), многие школьники, получив высшее образование, возвращаются сюда, приезжают квалифицированные специалисты из других мест. Люди видят перспективу, уверены в завтрашнем дне — а это самое главное», — рассказывает глава Мирнинского городского поселения Ирина Смердова.

Для жителей и гостей посёлка была подготовлена большая праздничная программа. Она включала турнир по мини-футболу, велопробег, «Научную лужайку» от Информационного центра по атомной энергии, мастер-классы, игровую зону, дискотеку, концерт и салют.

От правительства области мирнинцев поздравил заместитель председателя Роман Береснев.

Фото Светланы Палешевой и Вадима Шабалина