Послание Владимира Путина: основные моменты

21 апреля 2021 года Президент РФ Владимир Путин озвучил ежегодное Послание к Федеральному собранию. Речь президента заняла больше часа и касалась прежде всего внутренних вопросов страны.

— Сегодняшнее послание будет посвящено главным образом нашим внутренним вопросам. Это вопросы здравоохранения, социальной политики, экономики. Ну и, конечно, несколько слов о внешних делах и вопросах безопасности, — сказал президент.

Среди основных тезисов Послания – вакцинация как главный метод борьбы с коронавирусом, выход на устойчивую демографию к 2030 году, усиление мер поддержки для семей с детьми, подготовка преференция для бизнеса, сдерживание инфляции и, конечно, обеспечение экологической безопасности страны. Остановимся на ключевых моментах.

Пожалуйста, сделайте прививку!

Владимир Путин отметил, что Россия смогла достойно выйти из пандемии COVID-19, сработав на опережение и снизив риски заражения. Президент поблагодарил врачей, ученых, сотрудников социальных служб, учителей и представителей других профессий за напряженный труд, отметив, что пандемия еще не закончилась.

— Коронавирус не побежден окончательно и остается прямой угрозой. Поэтому мы должны держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса. Центральное значение имеет вакцинация. Прошу всех глав регионов заняться этим вопросом и обращаюсь ко всем гражданам России: пожалуйста, сделайте прививку.

Про укрепление здравоохранения

— Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения и добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет, — отметил президент.

Для этого планируется принять ряд мер по дальнейшему укреплению системы здравоохранения. А именно:

Расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров и запустить их в полном объёме с 1 июля 2021 года для людей всех возрастов. Здесь важен максимальный охват, поэтому уже в ближайшее время будут увеличены поставки мобильных медицинских диагностических комплексов в регионы.

Принять дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности. Это сердечно-сосудистые заболевания, онкология, болезни органов дыхания.

Направить 5 тысяч новых машин скорой помощи в сельскую местность, поселки городского типа и малые города страны в ближайшие 3 года. Это позволит почти полностью обновить автопарк скорой.

Про развитие внутреннего туризма

Не только отдохнуть, но и укрепить здоровье в поездках по России могут граждане страны. Сделать путешествия доступнее президент предложил с помощью следующих мер:

До конца года продлить программу туристического кэшбека, по которой гражданину возвращается 20 процентов его затрат на туристические поездки по России.

В текущем году возвращать родителям половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь.

Запустить программу частичного возврата средств за путевки для талантливой молодежи, проявившей себя в олимпиадах, волонтёрских и творческих инициативах, проектах платформы «Россия – страна возможностей».

Про выплаты семьям с детьми

В своем Послании Владимир Путин также рассказал о новых мерах социальной поддержки, которые будут введены в России. Это:

Выплата детям от 8 до 16 лет детям из неполных семей. Она будет назначаться с 1 июля и ее размер в среднем по стране составит 5560 рублей.

Ежемесячная выплата для беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Она составит 6350 тысяч рублей. Получить ее смогут женщины, вставшие на учет в ранние сроки.

Единовременная выплата семьям с детьми школьного возраста (распространяется также на будущих первоклассников, которые пойдут в школу в этом году). Размер выплаты составит 10 тысяч рублей. Она будет перечислена на карты в середине августа.

Оплата больничного по уходу за ребенком до 7 лет в полном размере, независимо от стажа матери.

Значительно упростить оформление выплат помогут принципы «социального казначейства». Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна», без беготни по инстанциям. А через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть на постоянной основе.

— Поручаю Правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей.

Про образование

По результатам выпускных экзаменов порядка 60 процентов, выпускников смогут поступить на бюджетные места в вузах. Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России нет практически ни в одной стране мира. Работа по увеличению доступности бесплатного образования будет продолжена.

— В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах ещё 45 тысяч бюджетных мест. Не менее 70 процентов из них отдадим именно в регионы страны.

Будут приняты и другие меры. Среди них – финансирование строительства и оборудования школ и доплаты педагогам.

До конца 2024 года будет построено не менее 1300 новых школ, в которых смогут учиться больше миллиона ребят.

За 4 года планируется закупить не менее 16 тысяч новых современных и безопасных школьных автобусов.

Педагоги среднего профессионального образования – кураторы учебных групп техникумов и колледжей – получат доплату 5 тысяч рублей.

10 млрд рублей будет направлено в ближайшие 2 года на оснащение педагогических вузов. 24 млрд рублей – на обновление музеев, библиотек, домов культуры в сельской местности и малых городах.

…и науку

Коронавирус отступает, но Россия должна быть готова к борьбе с опасными инфекциями в будущем. Для этого, по словам президента, в стране должно быть налажено независимое производство вакцин и лекарственных препаратов уже к 2030 году.

— Нужно обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики, в том числе лекарств против инфекций, устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков. Причём сделать это надо с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов. В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, Россия должна быть готова в течение четырёх дней, именно в течение четырёх дней, разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину и приступить к её массовому производству.

Про газификацию

Благоустройство городов и поселков является важнейшим направлением развития регионов. Один из главных моментов здесь – газификация. Как отметил президент, в стране немало населенных пунктов, где «труба есть, а газа нет»: сети подведены к границе участка, но сами дома так и не газифицированы. Такого быть не должно.

— Хочу поддержать проект о том, что за подводку газа до границы участка в населенном пункте люди платить не должны, — сказал Владимир Путин.

Про борьбу с бедностью

Президент подчеркнул, что одной из задач правительства по-прежнему остается борьба с бедностью. В рамках этого в России нужно обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить рынок труда уже к концу текущего года и рыночными механизмами отрегулировать цены.

Про поддержку бизнеса

В послании Владимир Путин отметил беспрецедентные меры по поддержке экономики в прошлом году. «Благодаря» коронавирусу бизнес получил льготные кредиты и смог сохранить более 5 млн рабочих мест. На что может претендовать бизнес-сообщество в дальнейшем:

Снижение страховых взносов с 30 до 15 процентов для малого и среднего бизнеса.

Дальнейшее улучшение делового климата за счет отказа от излишних проверок и снятия излишних ограничений для несырьевых экспортеров.

— Поручаю Правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счёт закупок со стороны крупных госкомпаний.

Про экологию

Президент призвал установить финансовую ответственность собственников предприятий за выбросы, загрязнения и аварии, вредящие экологии. Также глава РФ отметил, что пора создавать новые подходы к развитию энергетики, заботиться о вопросах климата и снижать выбросы парниковых газов до уровней ниже, чем в ЕС.

— Получил прибыль за счет природы — убери за собой. Нужно действовать жестко, — считает президент.

И про внешнюю политику

Как отметил президент «под занавес» Послания, Россия всегда найдет способ, чтоб отстоять свою позицию на международной арене. «Цеплять» Россию без повода не получится – организаторы любых провокаций против РФ пожалеют об этом так, как давно ни о чем не жалели, пообещал Путин.

— Мы не хотим сжигать мосты, но если кто-то воспринимает это как слабость и сам хочет взорвать мосты, должен понимать, что наш ответ будет асимметричным: быстрым, сильным и жестким.

Фото: tass.ru