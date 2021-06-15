После ЧП на Северо-Садовой в Кирове проверят теплосети

После коммунальной аварии 14 июня в Кирове пройдет внеплановая проверка теплосетей. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства

Напомним, около 15 часов у дома на улице Северо-Садовой, 19 прорвало трубопровод. Кипяток подмыл грунт и вышел на поверхность. В результате аварии пострадала 10-летняя девочка, попавшая в горячую воду. Она получила ожог 40 процентов тела. В настоящее время пострадавшая находится в Центре травматологии.

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия. В ближайшее время обращение о проведении внеплановой проверки теплосетей будет направлено в Ростехнадзор. Специалисты ведомства проверят соблюдение Кировскими тепловыми сетями требований промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов.

Свою проверку начала и прокуратура. В настоящее время ее сотрудники выясняют, были ли допущены нарушения законодательства в сфере ЖКХ организациями коммунального комплекса. По итогам проверки действиям будет дана оценка действиям должностных лиц ресурсоснабжающей организации.