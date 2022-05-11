После праздничных пожаров в Кировской области 4 человека попали в больницу

В майские праздники в Кировской области произошло 86 пожаров. В них погибли 2 человека и пострадали еще 4.

Один из пожаров произошел 7 мая в поселке Суводи Оричевского района. Местные жители бесконтрольно сжигали сухую траву. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома. В результате сгорели 6 домов, 5 сараев и 3 бани.

Сначала сообщалось, что пострадавших нет. Но потом стало известно, что 54-летний мужчина попал в реанимацию с ожогами.

В этот же день в Кирове произошел пожар в квартире на улице Некрасова. Возгорание случилось на кухне из-за неосторожного обращения с огнем. 73-летняя хозяйка квартиры попала в больницу с ожогами.

7 мая загорелся гараж в селе Русском. В результате происшествия обгорел мусор и одна из стен постройки. 40-летний хозяин гаража получил ожоги и был госпитализирован. По данным МЧС, виновником пожара стал сам пострадавший.

Еще один пожар произошел 9 мая в Вятских Полянах. Как и в Кирове, в одной из квартир загорелась кухня. В результате пожара 39-летний хозяин жилья получил ожоги и был доставлен в ЦРБ.

Также большой пожар произошел 8 мая в Яранском районе. Сгорели 6 нежилых домов. На пожарище нашли тела двух человек.