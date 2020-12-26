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После прямой линии Игоря Васильева в Маромице стало тепло

Маргарита Барамзина Выбор редакции, Новости, Слайдер, Экономика

25 декабря на прямой линии главы региона жители поселка Маромица Опаринского района пожаловались на холод в домах. На следующий день в поселок с проверкой отправился министр ЖКХ Кировской области Андрей Балдыков.

Жители Маромицы жаловались на холод в домах, школе и больнице уже давно. Раньше отоплением жителей поселка обеспечивало муниципальное предприятие. После его банкротства теплообеспечение перешло в руки ООО «Энергоресурс».

Осенью 2020 года в поселке началось строительство новой котельной на дровах. Она была запущена 18 декабря. Однако на следующий день же произошла коммунальная авария, в результате которой температура теплоносителя резко упала.

После устранения аварии система была заново наполнена теплоносителем. Сейчас его температура составляет 52 градуса. В ближайшее время потеплеет и в домах.

После прямой линии Игоря Васильева в Маромице стало тепло

Во избежание ЧП при пиковых нагрузках в январе в новой котельной будет установлен второй котел. Это повысит надежность снабжения жителей поселка теплом.

После прямой линии Игоря Васильева в Маромице стало тепло

Кроме того, компания заказала второй котел для новой котельной. Он позволит покрывать пиковые нагрузки потребления, повысит надежность теплоснабжения. Планируется, что котел будет установлен в январе.

Как подчеркнул Андрей Балдыков, летом 2021 года в поселке также будет завершено утепление теплоснабжающей системы. В настоящее время изолировано 1,5 километра труб из имеющихся 4.

О чем еще спрашивали Игоря Васильева на прямой линии, можно почитать здесь.

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Маргарита Барамзина