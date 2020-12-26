После прямой линии Игоря Васильева в Маромице стало тепло

25 декабря на прямой линии главы региона жители поселка Маромица Опаринского района пожаловались на холод в домах. На следующий день в поселок с проверкой отправился министр ЖКХ Кировской области Андрей Балдыков.

Жители Маромицы жаловались на холод в домах, школе и больнице уже давно. Раньше отоплением жителей поселка обеспечивало муниципальное предприятие. После его банкротства теплообеспечение перешло в руки ООО «Энергоресурс».

Осенью 2020 года в поселке началось строительство новой котельной на дровах. Она была запущена 18 декабря. Однако на следующий день же произошла коммунальная авария, в результате которой температура теплоносителя резко упала.

После устранения аварии система была заново наполнена теплоносителем. Сейчас его температура составляет 52 градуса. В ближайшее время потеплеет и в домах.

Во избежание ЧП при пиковых нагрузках в январе в новой котельной будет установлен второй котел. Это повысит надежность снабжения жителей поселка теплом.

Кроме того, компания заказала второй котел для новой котельной. Он позволит покрывать пиковые нагрузки потребления, повысит надежность теплоснабжения. Планируется, что котел будет установлен в январе.

Как подчеркнул Андрей Балдыков, летом 2021 года в поселке также будет завершено утепление теплоснабжающей системы. В настоящее время изолировано 1,5 километра труб из имеющихся 4.

О чем еще спрашивали Игоря Васильева на прямой линии, можно почитать здесь.