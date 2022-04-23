После стрельбы у ночного клуба в Кирове осуждён житель Сыктывкара

32-летний мужчина наказан 4 годами условного срока, но за другое преступление.

Драка со стельбой произошла в прошлом году. У ночного клуба, расположенного на улице Ломоносова, выпивший мужчина в белой рубашке и в галстуке (впоследствии выяснилось, что это был хорошо отдохнувший директор строительной компании из Сыктывкара) выяснял отношения с охранником заведения.

Запись инцидента попала на камеру. На ней видно, как молодой представитель ночного клуба толкает оппонента и наносит успокаивающий фронткик. От которого мужчина в белоснежной рубашке падает. А затем достаёт пистолет и стреляет несколько раз в своего обидчика.

Состоявшийся суд наказал стрелка из Сыктывкара, но за другое преступление. Стрельбу из пневматического оружия охранник простил. А вот за угон автомобиля такси, совершённый сразу после разборки, мужчина был осуждён на 4 года условно.

Видео: Место Происшествия | Первый городской Киров