Последние дни сентября: известно, какая погода ждет кировчан на рабочей неделе

В Кирове ожидается теплая погода и небольшие дожди.
В понедельник, 27 сентября, будет +9 градусов Цельсия. Возможны осадки.
Во вторник, 28 сентября, ожидается ясный день и +7 градусов Цельсия.
29 сентября, в среду, будет такая же погода, как и накануне.
В последний день сентября столбик термометра покажет +7 градусов Цельсия.
1 октября, в пятницу, синоптики прогнозируют пасмурный день и +8 градусов Цельсия.
Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае завершается туристический сезон. Однако даже в межсезонье на море красиво и достаточно тепло. Традиционно в это время РЖД снижает цену на билеты.
Фото: kirovpravda.ru