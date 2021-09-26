Последние дни сентября: известно, какая погода ждет кировчан на рабочей неделе

В Кирове ожидается теплая погода и небольшие дожди.

В понедельник, 27 сентября, будет +9 градусов Цельсия. Возможны осадки.

Во вторник, 28 сентября, ожидается ясный день и +7 градусов Цельсия.

29 сентября, в среду, будет такая же погода, как и накануне.

В последний день сентября столбик термометра покажет +7 градусов Цельсия.

1 октября, в пятницу, синоптики прогнозируют пасмурный день и +8 градусов Цельсия.

Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае завершается туристический сезон. Однако даже в межсезонье на море красиво и достаточно тепло. Традиционно в это время РЖД снижает цену на билеты.

Фото: kirovpravda.ru