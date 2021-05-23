Последние майские дни в Кирове пройдут без жары

Аномально высокая температура, которая стояла в областном центре, отступила.

Напомним, майская жара в этом году побила сразу 2 температурных рекорда. Но на рабочей неделе с 24 по 28 мая в Кирове будет комфортная погода.

24 мая, понедельник, возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +22 градусов Цельсия.

25 мая, во вторник, будет прохладнее. Столбики термометров покажут +19 градусов.

В среду, 26 мая, ожидается всего +16 градусов Цельсия.

27 мая, в четверг, будет +19 градусов Цельсия и облачно с прояснениями.

В пятницу, 28 мая, потеплеет до +22 градусов Цельсия.

Фото: Ирина Тетенькина