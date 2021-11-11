Последствия летних смерчей оцифровали в Кировской области

Сотрудники кировского центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления (структура министерства информационных технологий и связи) проводят на территории региона мониторинг выявления ветровалов.

Минувшим летом по области было зафиксировано несколько смерчей, которые могли повредить участки лесных массивов. В ходе мониторинга на территории Пинюгского, Унинского и Фалёнского лесничеств были выявлены ветровалы общей площадью свыше 830 га.

«Мы передаём информацию о новых участках массовых ветровалов в министерство лесного хозяйства для принятия мер. Данные космической съёмки дают возможность оценить масштабы ветровала и определить точные координаты, которые необходимы для организации работ по лесоочистке», — рассказывает и.о. министра информационных технологий и связи Алексей Сухих.

Массовые ветровалы серьёзно разрушают древесный ярус растительности, приводят к значительной трансформации состава и структуры растительных сообществ и наносят значительный ущерб лесному хозяйству.

По словам и.о. министра лесного хозяйства Александра Ложкина, в этом году лесопатологические обследования насаждений были проведены на площади около 3 тыс. га. Из них свыше 830 га пришлось на площади, повреждённые ветровалами. По результатам обследований назначены санитарно-оздоровительные мероприятия — сплошные рубки на площади 460 га и выборочные на площади 370 га.