Пенсии и пособия за январь россияне получат в декабре

Жители России получат январские выплаты в декабре. Речь идет о социальных пособиях и частично – о зарплатах и пенсиях. Об этом сообщили федеральные СМИ.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, до Нового года россияне получат пенсии, премии, зарплаты и пособия, которые выплачиваются с 1 по 10 января.

Январские пенсии будут перечислены не позднее 29 декабря. Узнать точную дату выплат можно по номеру клиентской службы ПФР в своем регионе. Отметим, что январская пенсия придет с прибавкой.