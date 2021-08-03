Пострадавшие подростки из Вятских Полян находятся в тяжелом состоянии

Главврач детской областной больницы Наталья Муратова рассказала о состоянии подростков, пострадавших во время пожара в ДК в Вятских Полянах.

Пожар в неэксплуатируемом подвале ДК произошел вечером 2 августа. После происшествия в больницу доставили четверых подростков: двух мальчиков и двух девочек 12-13 лет. У всех ребят были диагностированы признаки отравления продуктами горения.

Как выяснилось позже, ребята забрались в подвал и стали жечь мусор и бумагу. Начался пожар. Подростки надышались угарным газом и потеряли сознание. Одному мальчику удалось выбраться из подвала самостоятельно, а троих ребят доставали и откачивали спасатели.

С места происшествия подростков эвакуировали на вертолете санавиации. В настоящее время дети находятся в реанимации под кислородными масками. Состояние троих подростков стабильно тяжелое, одного – средней тяжести. Ребята находятся под наблюдением двух опытных реаниматологов из Кирова.