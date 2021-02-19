Пострадавшим при пожаре на Бородулина выдадут по 30 тысяч рублей

Финансовая помощь будет выделена из областного бюджета.

Как сообщил начальник управления защиты населения и территорий Игорь Прокошев, пострадавшим выплатят единовременную финансовую помощь. Ее размер составит 30 тысяч рублей. Также пострадавшие получат деньги на оплату госпошлины при восстановлении документов.

Ранее в горадминистрации пообещали оперативно решить вопрос с предоставлением жилья погорельцам. В настоящее время шестерых пострадавших разместили в гостинице «Вятка», еще один человек уехал к родственникам.

Также соцслужбы помогут пострадавшим предметами первой необходимости, одеждой и обувью.

Свои соболезнования родственникам погибших выразил глава области Игорь Васильев. Он назвал случившееся огромной трагедией для всего города и пообещал содействие в вопросах оказания помощи пострадавших.