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Посвященная Казимиру Малевичу выставка в Екатеринбурге содержит кировские экспонаты

Екатерина Сонина Выбор редакции, Главное, Культура, Новости

Арт-галерея Ельцин Центра в Екатеринбурге приглашает на новую выставку. Она посвящена известному художнику Казимиру Малевичу. Тема показа — создание новаторской школы авангардного искусства «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Считается, что это один из самых ярких периодов в жизни мастера.

Как рассказали в министерстве культуры Кировской области, экспозиция состоит из 84 полотен. Это произведения Малевича, а также его соратников-авангардистов. Картины привезли со всей страны. Есть полотна из частных коллекций.

Посвященная Казимиру Малевичу выставка в Екатеринбурге содержит кировские экспонаты

Примечательно, что сразу 17 экспонатов приехали из Вятского художественного музея. Среди которых холсты Марка Шагала, Эммы Гурович и др.

Посвященная Казимиру Малевичу выставка в Екатеринбурге содержит кировские экспонаты

Казимир Малевич — художник, прославленный в жанре авангардизма. Он автор произведения «Чёрный квадрат». До настоящего момента это одна из самых обсуждаемых и самых известных картин в мировом искусстве.

Фото: cultura.kirovreg.ru

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Екатерина Сонина