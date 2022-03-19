Потеплеет до +6 градусов: будут ли ещё холода в Кирове

В выходные дни синоптики прогнозирует тёплую весеннюю погоду.

19 и 20 марта столбики термометров поднимутся до +6 градусов Цельсия.

В субботу будет светить яркое солнце. Ночью похолодает до -2 градусов.

В воскресенье ожидается пасмурным, но обещанного ранее дождя не будет. Ночью потеплеет до нуля градусов.

Ответ специалистов на вопрос «будут ли ещё холода в Кирове?» отрицательный. Лишь в самом конце марта возможны температуры около нуля днём и ночные до -8 градусов Цельсия.

Ранее мы сообщали о том, когда начнется ледоход на Вятке в 2022 году.

Фото: kirovpravda.ru