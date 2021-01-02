Потерявший управление «КамАЗ» разбил 4 иномарки

Массовое ДТП произошло в Слободском районе 2 января.

На трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь водитель «КамАЗа» врезался сразу в 2 встречных фуры «Даф». Затем грузовой авто выбросило с дороги, и он наехал на припаркованный » Хендай». Иномарку, в свою очередь, откинуло на стоящий у обочины «Форд».

После этого » КамАЗ» задел ещё два автомобиля — «Опель» и «Хендай’.

В результате аварии пострадал 55-летний водитель «КамАЗа». Прибывшие на место аварии медики оказали ему помощь.

После аварии движение в районе места происшествия временно ограничили.

Ранее мы писали, что водитель иномарки встретил 1 января в кювете.