Потомок Чайковского посадил липы в Слободском

Потомок Петра Ильича Чайковского Денис фон Мекк побывал в Кировской области, посетил несколько музеев и посадил липы в сквере имени знаменитого композитора. О своем визите на вятскую землю Денис Андреевич рассказал в соцсетях.

Больше всего времени он провел в Слободском – городе, где родился и крестился Илья Чайковский, отец композитора.

— Удалось посетить колледж искусств в Кирове, краеведческий музей, выставку «Театр Чайковского» Воткинского музея, поучаствовать в конференции «История музобразования в Слободском», презентовать книги в Слободском, посадить несколько лип в сквере Чайковского…, — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Также Денис фон Мекк принял участие в молебне по предкам в Свято-Екатерининском кафедральном соборе и обсудил с кировчанами планы по созданию Ассоциации учебных заведений имени Чайковского.

— Удалось познакомиться с замечательными людьми! – отметил фон Мекк.

На прощание Денису Андреевичу вручили картину, местные раритеты, блюдо и книги – общим весом больше 15 килограммов.