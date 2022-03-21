Потребление тепла в Кирове сократилось в феврале в среднем на 22 процента

В квитанциях за февраль, которые жители Кирова и Киров-Чепецка получили от Кировского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в марте, суммы за отопление стали ниже, чем в январских платежках.

Связано это с более теплыми погодными условиями и снижением теплопотребления на обогрев жилых домов.

В среднем, у жителей областного центра снижение составило 22%, у чепчан – 24%. Это касается тех многоквартирных домов, где установлены общедомовые приборы учета (ОДПУ) теплоэнергии.

Небольшая часть потребителей платит за тепло по нормативу, и для них суммы в квитанциях за все месяцы отопительного сезона не меняются.

Температуру в доме можно регулировать: уменьшать или повышать. Настройку обязана выполнять управляющая компания по заявке жильцов. При устранении перетопа на объекте уменьшится потребление тепловой энергии, что позволит снизить размер платы.

Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жителям Кирова и Кирово-Чепецка, что оплачивать платежные документы необходимо до 25 числа месяца, следующего за расчетным. Своевременная оплата позволит избежать пени за несвоевременный платеж.