Повар из Кирова выиграла 1 миллион рублей в лотерею

Жительница Кирова Тамара Петухова выиграла 1 миллион рублей в лотерею. Счастливый билет женщине подарил сын.

Тамара 60 лет отработала поваром, а сейчас вышла на пенсию и занимается садоводством. В этом году она стала одной из победительниц 1421-го тиража «Русского лото». Билет женщине подарил сын. Вместе с ним женщина смотрела ТВ-трансляцию розыгрыша и выписывала номера бочонков.

Когда Тамара проверила все цифры, у нее перехватило дыхание: женщина выиграла миллион рублей.

— По воле судьбы сын сделал мне самый большой подарок в жизни! — говорит Тамара.

За выигрышем кировчанка отправилась в Москву. Куда потратить деньги, женщина еще не решила.

Ранее жительница Кирова выиграла в лотерею квартиру за 1,7 миллиона рублей.