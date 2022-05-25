Повышение пенсий, прожиточного минимума и МРОТ затронет 50 миллионов россиян

Индексация МРОТ, прожиточного минимума и пенсий коснется более чем 50 миллионов россиян. Об этом сообщил экономист Юрий Ершов изданию «Экономика сегодня».

Перечисленные выплаты будут проиндексированы на 10 процентов. Цифру утвердило правительство РФ. Данные меры позволят сократить темпы снижения реальных доходов населения.

По словам Юрия Ершова, рост цен после введения санкций затронул практически все секторы торговли. Соответственно, изменение стоимости товаров заметили все россияне. Однако благодаря принятым мерам в мае темпы инфляции начали снижаться.

— Такая тенденция сохранится в ближайшие полгода, — уверен эксперт.

Проводить внеплановые индексации позволяет профицит бюджета РФ. За индексацией МРОТ и ПМ может последовать увеличение и других социальных выплат, считает Юрий Ершов. При этом пенсии могут быть проиндексированы задним числом

— Обсуждение этой темы длится уже около месяца, – говорит экономист.

Ранее мы писали, что инфляция в Кировской области по итогам апреля составила 19,2 процента.

Фото: infosmi.net